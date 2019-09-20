الدرك يُنهي مغامرات "تخنفيرة" في ترويج المخدرات

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تغازوت، شمال مدينة أكادير، من وضع حد لنشاط شخص كان ينشط في مجال ترويج المخدرات، وشكل موضوعا للعشرات من مذكرات البحث بسبب أنشطته المحظورة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، الملقب بـ"تخنفيرة"، إثر كمين نصبته له العناصر الدركية بمنطقة "أورير"، حيث ضبطت بحوزته كميات وُصفت بالمهمة من مخدر الشيرا، إلى جانب مبالغ مالية محصلة من عائدات الترويج.

وجاءت عملية توقيف الملقب بـ"تخنفيرة"، والذي صُنّف ضمن قائمة أكبر مروجي "الحشيش" بأكادير، في إطار الخطة الأمنية التي يجري تنفيذها على مستوى النفوذ الترابي للدرك الملكي، بإشراف مباشر من القائد الإقليمي للدرك، والتي استهدفت التصدي لنشاط مروجي الممنوعات والأشخاص المبحوث عنهم.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك تغازوت، قبل أن تتم إحالته على العدالة بتهم ترويج المخدرات مع حالة العود.