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الرئيسية | حوادث | المحكمة تؤجل قضية "إهانة النيابة العامة" بتزنيت

المحكمة تؤجل قضية "إهانة النيابة العامة" بتزنيت

المحكمة تؤجل قضية "إهانة النيابة العامة" بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 07:49

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، الخميس، البت في قضية شخص أربعيني يتابع في حالة اعتقال بتهم إهانة ممثلي النيابة العامة، والسب والقذف والتشهير في حق أحد المواطنين عبر "تدوينات" نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجرى إرجاء النظر في هذه القضية التي تعرف متابعة كبيرة من طرف الرأي العام بإقليم تزنيت، إلى غاية الخميس المقبل، بعد طلب مهلة تقدم به المشتكي من أجل إعداد ملف التعويض المدني والصائر الجزافي.

يذكر أن المتهم في هذه القضية كان قد وجه مجموعة من الاتهامات الخطيرة لوكيل الملك بابتدائية تزنيت، والوكيل العام باستئنافية أكادير، من خلال "تدوينات فيسبوكية"، وصفهما عبرها بـ"الفساد والتستر على شهود الزور ومافيا العقار"، إضافة إلى نشره صورة أحد المواطنين على الوسائط الإلكترونية، وإرفاقها بعبارات السب والقذف وإيحاءات مشينة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشخص نفسه كان متابعا أيضا بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين في مبالغ مالية أثناء عملية بيع وشراء بقع أرضية، قبل أن يتنازل ضحاياه عن حقوقهم المدنية بعد استرجاعهم أموالهم من عائلة المتهم.

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