24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "هيسبريس تمودا" تتصفُّحَ قرنا من البحث بالمغرب (5.00)

  2. حملة وطنية تقيس المشاكل الصحية وسط المدارس‬ (5.00)

  3. أكاديمية التربية توضح بخصوص "الشاوية الصخرة" (5.00)

  4. فريق "البام" يمسك بتقارير جطو ويطلب حضور وزراء إلى البرلمان (5.00)

  5. عالم اجتماع يبسط معالم "حداثة مضغوطة" في تجربة كوريا الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السلطات تفكّك معملا تقليديا لـ"ماء الحياة" بإنشادن

السلطات تفكّك معملا تقليديا لـ"ماء الحياة" بإنشادن

السلطات تفكّك معملا تقليديا لـ"ماء الحياة" بإنشادن
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 04:25

فككت السلطات المحلية وأعوانها بقيادة إنشادن، إلى جانب عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، مساء الخميس، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة في دوار "آيت لحسن"، التابع لجماعة إنشادن.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صاحب المصنع السري، وهو في الخمسينيات من العمر، وتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة، وتوقيف شركاء محتملين له في ترويج هذا المسكر، كما نصبت كمينا لشريك له، أسقطه بالمكان، إذ كان على متن سيارة خفيفة، يستعملها في نقل وترويج المسكّر انطلاقا من المعمل، ليتم الاحتفاظ به، هو الآخر، تحت تدبير الحراسة النظرية.

وقادت عملية مداهمة المنزل المتَّخذ معملا تقليديا لتقطير وصنع "الماحيا" إلى حجز كمية مهمة من هذا المسكر معدة للبيع، وكميات كبيرة من التين المجفف "الشريحة" المعد لتصنيعه، وأسطوانات غاز من الحجم الكبير والصغير.

وأورد شهود عيان أن الموقوف كان قد اكترى المنزل سالف الذكر قبل أيام وحوّله إلى مصنع لتقطير مسكر ماء الحياة، قبل أن يتقدم مالك المنزل بشكاية إلى مصالح السلطات المحلية بقيادة إنشادن بعد أن ارتاب في استغلال سطح المنزل في إعداد هذه المادة المسكرة، ما عجل بتدخّل السلطات المحلية والأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.