السلطات تفكّك معملا تقليديا لـ"ماء الحياة" بإنشادن

هسبريس من اشتوكة آيت باها

فككت السلطات المحلية وأعوانها بقيادة إنشادن، إلى جانب عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، مساء الخميس، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة في دوار "آيت لحسن"، التابع لجماعة إنشادن.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صاحب المصنع السري، وهو في الخمسينيات من العمر، وتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة، وتوقيف شركاء محتملين له في ترويج هذا المسكر، كما نصبت كمينا لشريك له، أسقطه بالمكان، إذ كان على متن سيارة خفيفة، يستعملها في نقل وترويج المسكّر انطلاقا من المعمل، ليتم الاحتفاظ به، هو الآخر، تحت تدبير الحراسة النظرية.

وقادت عملية مداهمة المنزل المتَّخذ معملا تقليديا لتقطير وصنع "الماحيا" إلى حجز كمية مهمة من هذا المسكر معدة للبيع، وكميات كبيرة من التين المجفف "الشريحة" المعد لتصنيعه، وأسطوانات غاز من الحجم الكبير والصغير.

وأورد شهود عيان أن الموقوف كان قد اكترى المنزل سالف الذكر قبل أيام وحوّله إلى مصنع لتقطير مسكر ماء الحياة، قبل أن يتقدم مالك المنزل بشكاية إلى مصالح السلطات المحلية بقيادة إنشادن بعد أن ارتاب في استغلال سطح المنزل في إعداد هذه المادة المسكرة، ما عجل بتدخّل السلطات المحلية والأمنية.