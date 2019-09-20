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الرئيسية | حوادث | عمليات تزوير تجر شابا إلى القضاء بابن سليمان

عمليات تزوير تجر شابا إلى القضاء بابن سليمان

عمليات تزوير تجر شابا إلى القضاء بابن سليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 06:18

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان تمكّنت، الخمسش، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، حيث أوقفت شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه استعمل بطاقة وطنية تعود لأحد ضحاياه في السرقة بالنشل لفتح حساب بنكي بطريقة تدليسية، بمساعدة شخص ثان، واستصدار دفاتر شيكات باسم الضحية قبل عرضها للبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة، موردة أنه جرى حجز شيكين بنكيين بأسماء مختلفة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه، بينما ما تزال الأبحاث المكثفة سارية من أجل توقيف باقي المتورّطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة لاتخاذ القرار القانوني في حقهم.

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