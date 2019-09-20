شيكات بالملايين تجرّ شخصا إلى التحقيق بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية كان موضوع مذكّرات بحث وطنية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وكشفت مصادر هسبريس أن توقيف المشتبه فيه جاء نتيجة الأبحاث والتحريات التي قامت عناصر شرطة سطات على خلفية تسجيل مجموعة من الشكايات في حقّه، بعدما عرّض مجموعة من التجار للنصب والاحتيال عن طريق تسليمهم شيكات بنكية وصلت قيمة المبالغ المضمنّة فيها 96 مليون سنتيم.

وأعطت النيابة العامة المختصة بسطات تعليماتها إلى الضابطة القضائية للاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الأولي، مع تحرير محضر تمهيدي يتضمّن أقوال المعني بالأمر للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.