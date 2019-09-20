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كُتّاب وآراء
مهاجرون غير نظاميون يقتحمون مليلية المحتلة
تمكن عدد من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مساء أمس، من الوصول إلى مدينة مليلية بعد اجتيازهم الأسلاك الشائكة؛ في حين فشل آخرون في تحقيق المبتغى، بفعل تدخل القوات الأمنية المكلفة بمراقبة الحدود.
الحكومة المحلية لمليلية أعلنت تمكن 27 مهاجرا، كلهم ذكور، من اجتياز الحاجز الحدودي بعد محاولة اقتحام فعّلها قرابة 60 فردا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات؛ في حين توجه الآخرون إلى مركز إيواء المهاجرين.
وأعلنت حكومة الثغر المحتل تراجع عدد المهاجرين الذين تمكنوا من دخول مليلية بنسبة 43.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، وفق أرقام صادرة عن المنظمة الدولية للمهاجرين.