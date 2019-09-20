24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مركز الاستثمار يوافق على 63 مشروعا ببني ملال (5.00)

  2. صوت الهجرة.. (5.00)

  3. هكذا استخدم "عرب إسرائيل" أصواتا انتخابية لتقويض نفوذ نتنياهو (5.00)

  4. هذه خارطة جرائم المخدرات وابتزاز الإنترنت والهجرة غير الشرعية (5.00)

  5. الدرك يُنهي مغامرات "تخنفيرة" في ترويج المخدرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الجمارك تداهم مخزنا سريا لصنع "الميكا" بعين عتيق‎

الجمارك تداهم مخزنا سريا لصنع "الميكا" بعين عتيق‎

الجمارك تداهم مخزنا سريا لصنع "الميكا" بعين عتيق‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:51

داهمت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية وتحت إشراف النيابة العامة، مخزنا سريا بعين عتيق يستغل في إنتاج الأكياس البلاستيكية محظورة الصنع.

وقد مكنت العملية من حجز 4 آلات كانت مخصصة لإنتاج وتقطيع البلاستيك، كما بلغت الكمية المحجوزة من البضاعة المحظورة ما مجموعه 1.200 كيلوغرام كانت موجهة إلى الاستهلاك الداخلي.

وأوردت إدارة الجمارك أن التدخل يأتي إطار المهام المنوطة بها لتعزيز جهود كافة المتدخلين في محاربة الأكياس البلاستيكية، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - moou66 الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:15
مني دارو زيرو ميكا عاد ولاو الناس كيتعاملو بيها اكثر واش هاد اللجن مابقاوش خدامين ولا خلاو الناس حتي يولفو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مول الدجاج الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:18
السلام عليكم
بغيت غا نعرف أنه لحد كتابة هذه السطور ملقاوش البديل فاش نعملو الدجاج الموجه للاستهلاك واش الأكياس الورقية غادي تهز الدجاج خاصة إلا قطعناه و كان كثير
واش حنا كنربحو 3 دراهم في كل دجاجة و نشريو بواطة (من الميكا) ب 2 دراهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الهواري عبدالله الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:31
بالقانون سوف تمنعون حتى الطيور من الطيران،كل مرة أسلوب وطريقة لتبرير،لقد خربتم البلاد بقوانينكم وتدخلاتكم القانونية،البطالة مفتشية وأنتم لا تعطون فرص للعمل،وكل من وجد طريقة للإسترزاق والعمل،يجد نفسه خارج القانون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ونا مالي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:33
الميكا لي تستعمل تتبقى بعد رميها سنين طويلة تتلوث الارض والا تم حرقها تتلوث الهواء واذا رميت في البحر او الواد تتاكلها الاسماك,كل هذا ادى الى ارتفاع حرارة الارض وحدوث فيضانات وعواصف وجفاف.كل واحد تيقول ماشي شغلي وفي الاخير شغل شكون?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.