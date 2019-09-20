الجمارك تداهم مخزنا سريا لصنع "الميكا" بعين عتيق‎

هسبريس من الرباط

داهمت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية وتحت إشراف النيابة العامة، مخزنا سريا بعين عتيق يستغل في إنتاج الأكياس البلاستيكية محظورة الصنع.

وقد مكنت العملية من حجز 4 آلات كانت مخصصة لإنتاج وتقطيع البلاستيك، كما بلغت الكمية المحجوزة من البضاعة المحظورة ما مجموعه 1.200 كيلوغرام كانت موجهة إلى الاستهلاك الداخلي.

وأوردت إدارة الجمارك أن التدخل يأتي إطار المهام المنوطة بها لتعزيز جهود كافة المتدخلين في محاربة الأكياس البلاستيكية، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.