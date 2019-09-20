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كُتّاب وآراء
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الجمارك تداهم مخزنا سريا لصنع "الميكا" بعين عتيق
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:51
داهمت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية وتحت إشراف النيابة العامة، مخزنا سريا بعين عتيق يستغل في إنتاج الأكياس البلاستيكية محظورة الصنع.
وقد مكنت العملية من حجز 4 آلات كانت مخصصة لإنتاج وتقطيع البلاستيك، كما بلغت الكمية المحجوزة من البضاعة المحظورة ما مجموعه 1.200 كيلوغرام كانت موجهة إلى الاستهلاك الداخلي.
وأوردت إدارة الجمارك أن التدخل يأتي إطار المهام المنوطة بها لتعزيز جهود كافة المتدخلين في محاربة الأكياس البلاستيكية، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - moou66 الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:15
مني دارو زيرو ميكا عاد ولاو الناس كيتعاملو بيها اكثر واش هاد اللجن مابقاوش خدامين ولا خلاو الناس حتي يولفو
2 - مول الدجاج الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:18
السلام عليكم
بغيت غا نعرف أنه لحد كتابة هذه السطور ملقاوش البديل فاش نعملو الدجاج الموجه للاستهلاك واش الأكياس الورقية غادي تهز الدجاج خاصة إلا قطعناه و كان كثير
واش حنا كنربحو 3 دراهم في كل دجاجة و نشريو بواطة (من الميكا) ب 2 دراهم
بغيت غا نعرف أنه لحد كتابة هذه السطور ملقاوش البديل فاش نعملو الدجاج الموجه للاستهلاك واش الأكياس الورقية غادي تهز الدجاج خاصة إلا قطعناه و كان كثير
واش حنا كنربحو 3 دراهم في كل دجاجة و نشريو بواطة (من الميكا) ب 2 دراهم
3 - الهواري عبدالله الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:31
بالقانون سوف تمنعون حتى الطيور من الطيران،كل مرة أسلوب وطريقة لتبرير،لقد خربتم البلاد بقوانينكم وتدخلاتكم القانونية،البطالة مفتشية وأنتم لا تعطون فرص للعمل،وكل من وجد طريقة للإسترزاق والعمل،يجد نفسه خارج القانون.
4 - ونا مالي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:33
الميكا لي تستعمل تتبقى بعد رميها سنين طويلة تتلوث الارض والا تم حرقها تتلوث الهواء واذا رميت في البحر او الواد تتاكلها الاسماك,كل هذا ادى الى ارتفاع حرارة الارض وحدوث فيضانات وعواصف وجفاف.كل واحد تيقول ماشي شغلي وفي الاخير شغل شكون?
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