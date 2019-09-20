حمل أسلحة في شريط فيديو يجر قاصرين إلى التوقيف

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم الجمعة، أربعة مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة قاصرين من ذوي السوابق القضائية وفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو يوثق حيازتهم لأسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالحها تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله لأول مرة صباح يوم أمس الخميس، حيث مكنت الخبرات التقنية والميدانية المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيهم الذين ظهروا يتراقصون بأسلحة بيضاء، والذين تم توقيفهم بحي سيدي موسى بمدينة سلا وبحوزتهم سكين من الحجم الكبير.

التحريات المنجزة، يقول البلاغ، أوضحت أن الفتاة الموقوفة هي من وثقت الشريط المسجل بكاميرا هاتفها المحمول، وأن أحد الموقوفين معها هو من تولى النشر والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إيداع المشتبه فيها الراشدة تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة الشرطية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بتوثيق هذا التسجيل، فضلا عن توقيف باقي المشتبه فيهم الذين ظهروا في الشريط نفسه.

توقيف المشتبه بهم، يؤكد البلاغ، يأتي في إطار المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة تداول المحتوى الرقمي العنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يمس بالإحساس العام بالأمن، وحرصا منها أيضا على تدعيم وتوطيد أمن وسلامة المواطنين.