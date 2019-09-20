سلطات المملكة تغلق الحدود في وجه قنصل فخري

هسبريس - محمد لديب

فعلت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء مسطرة إغلاق الحدود في وجه مواطن مصري حاصل على صفة قنصل فخري لدولة غينيا بيساو بالمغرب، في انتظار صدور أحكام في قضايا يتابع فيها أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، وقضايا أخرى أمام المحاكم التجارية والمدنية بالمدينة نفسها.

ووفق معطيات موثقة حصلت عليها هسبريس، فإن القنصل الفخري لغينيا بيساو مصري الجنسية، يتابع في مجموعة من القضايا بتهم جنائية عقب تسببه في عاهة مستديمة لأحد ضحاياه بعد أن قضم أصبع يده اليمنى، موردة أنه يتابع أمام استئنافية الدار البيضاء في حالة سراح.

كما يتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار.

وأوضح مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، أن المعني بالأمر يتابع في قضية خطيرة تتعلق بقطعه أصبع أحد الضحايا بأسنانه بشكل بشع، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد هذه الواقعة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن متابعة هذا المواطن المصري تتم بشكل طبيعي، ولا تستدعي أي إجراءات مسطرية خاصة، نظرا لعدم اعتراف القانون المغربي بالصفة الديبلوماسية للقناصل الفخريين المعتمدين في المملكة.

وأضاف المصدر أن القضايا التي يتابع فيها القنصل الفخري تهم وقائع سجلت منذ سنة 2017، وهي معروضة حاليا أمام القضاء المغربي للنظر فيها وإصدار الأحكام دون أي تحيز.