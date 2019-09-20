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الرئيسية | حوادث | سلطات المملكة تغلق الحدود في وجه قنصل فخري

سلطات المملكة تغلق الحدود في وجه قنصل فخري

سلطات المملكة تغلق الحدود في وجه قنصل فخري
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:25

فعلت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء مسطرة إغلاق الحدود في وجه مواطن مصري حاصل على صفة قنصل فخري لدولة غينيا بيساو بالمغرب، في انتظار صدور أحكام في قضايا يتابع فيها أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، وقضايا أخرى أمام المحاكم التجارية والمدنية بالمدينة نفسها.

ووفق معطيات موثقة حصلت عليها هسبريس، فإن القنصل الفخري لغينيا بيساو مصري الجنسية، يتابع في مجموعة من القضايا بتهم جنائية عقب تسببه في عاهة مستديمة لأحد ضحاياه بعد أن قضم أصبع يده اليمنى، موردة أنه يتابع أمام استئنافية الدار البيضاء في حالة سراح.

كما يتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار.

وأوضح مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، أن المعني بالأمر يتابع في قضية خطيرة تتعلق بقطعه أصبع أحد الضحايا بأسنانه بشكل بشع، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد هذه الواقعة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن متابعة هذا المواطن المصري تتم بشكل طبيعي، ولا تستدعي أي إجراءات مسطرية خاصة، نظرا لعدم اعتراف القانون المغربي بالصفة الديبلوماسية للقناصل الفخريين المعتمدين في المملكة.

وأضاف المصدر أن القضايا التي يتابع فيها القنصل الفخري تهم وقائع سجلت منذ سنة 2017، وهي معروضة حاليا أمام القضاء المغربي للنظر فيها وإصدار الأحكام دون أي تحيز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - من هولندا الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:49
هههه ... هههه ... خبر يبعث على الضحك فعلا. إذا كانت المملكة لا تعترف بالصفة الديبلوماسية للقناصلة الفخريين بها فلم يطلق سراح هذا الذي قضم أصبع مواطن. يجب متابعته في حالة اعتقال.
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7
2 - مسيلة الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:54
تحية غالية لرجال المنصوري (للمخابرات)....
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0
3 - بدون تحيز الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:56
القنصل الفخري متابع في حالة سراح ومتابع من اجل اقدامه على قطع اصبع الضحية والعدالة ستقول كلمتها بدون اي تحيز فهم تسطا عفاكم لي فهم شي حاجة افهمني معاه
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5
4 - فرانز كافكا الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:05
من 2017 و هو يقوم بالجريمة وراء الجريمة ... عاد بانت لكم فيه دابا .... اشم رائحة شي طبخة من طبخات المطبخ المغربي المتميز عالميا ههههه
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2
5 - مراكشي امازيغي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:05
كان على السلطات ان تدقق في سوابقه وتاريخه الاجرامي وان تلقحه ضد داء الكلب ما دام يعض البشر ببشاعة،فمثل هذه الكاءنات البشريه لامكان لها بيننا،قال ليك قنصل فخري!!!!؟
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3
6 - المهدي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:12
القنصل الفخري لا يملك حصانة دبلوماسية وهو غير مشمول باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية كما لا يملك صلاحيات القناصلة الموفدون من وزارات خارجية دولهم دورهم شرفي لا أكثر وعليه فمكان هذا القنصل العضّاض هو عكاشة ان شاء الله ..
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2
7 - ا حترم ..... تحترم الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:14
( كن ابن من شءت واكتسب ادبا ********* يغنيك محموده عن النسب )
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8 - noudine الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:16
علم من مصادر أن السلطات القضائية والأمنية قامو بمساعدة المعني بالأمر من الطملس من المتابعة من كل مانسب اليه من ضحاياه والاقتصاد على بعض التهم فقط مع العلم انه صدرت أحكام قضائية في الموضوع بالمتابعة وتعويض ضحاياه
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