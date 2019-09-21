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كُتّاب وآراء
توقيف مروج للـ"ماحيا" والمخدرات بواحة تغجيجت
أفلحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتَغجيجت، بتنسيق مع عناصر السلطة المحلية، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج مسكر ماء الحياة (الماحيا) ومخدر الشيرا بمنطقة الواحة التابعة لجماعة تغجيجت من إقليم كلميم.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيه، المتحدر من حي بنسركاو بمدينة أكادير، تم إيقافه بمنزل يقطنه بمفرده بدوار الواحة، وفي حوزته 30 لترا من ماء الحياة وكمية تقدر بحوالي 200 غرام من مخدر الشيرا معدة للبيع، إضافة إلى معدات يستعملها في صنع وتقطيع هذه المواد الممنوعة.
وجرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعته بالتهم المنسوبة إليه.