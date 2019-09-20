مطلوبون للعدالة يسقطون في قبضة شرطة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت فرقة الاستعلام الجنائي والبحث التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الجمعة، ستة أشخاص، بعد الاستماع إليهم تمهيديا، على أنظار النيابة العامة المختصة؛ للاشتباه في تورّطهم في قضايا إجرامية مختلفة، كل حسب المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهم جرى إيقافهم في عمليات أمنية متفرقة، بفضل الأبحاث المكثفة التي تم تفعيلها على خلفية مذكرات البحث الصادرة في حقهم، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات وترويج المخدرات والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية بسطات، في إطار هذه القضية، عن حجز كمية من مخدر الشيرا ومبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم.