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الرئيسية | حوادث | ثلاثة قتلى حصيلة انقلاب سيارة ضواحي تطوان

ثلاثة قتلى حصيلة انقلاب سيارة ضواحي تطوان

ثلاثة قتلى حصيلة انقلاب سيارة ضواحي تطوان
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:05

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادثة سير، وصفت بالخطيرة، اليوم الجمعة، بضواحي جماعة الحمراء ببني حسان، الواقعة بين مدينتي تطوان وشفشاون، على الطريق الوطنية رقم 2.

مصادر محلية أفادت بأن سيارة نقل أشخاص انقلبت بمنحدر خطير على مشارف جماعة الحمراء ببني حسان، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تطوان، قبيل ظهر اليوم، مخلفة مصرع امرأة ورجلين، وإصابة السائق وراكب آخر بجروح خطيرة.

المصادر ذاتها أضافت أن عناصر الدرك الملكي باشرت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث، فور التحاقها بالمكان؛ فيما قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل المصابين لتلقي العلاجات اللازمة بمستشفى سانية الرمل بتطوان، وتم وضع جثث القتلى بمستودع الأموات من المرفق الصحي نفسه.

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1 - بورجا سعيد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:20
إنا لله وإنا إليه راجعون .أصبح هذا الأمر من واقعنا المعاش .
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