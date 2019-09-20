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كُتّاب وآراء
الأمن يشل حركة متهم باختطاف واغتصاب قاصرتين
أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات مشتبها في تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، المقرونة بهتك العرض في حق قاصرتين.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن إيقاف المشتبه فيه، البالغ 25 سنة وذي السوابق القضائية، جرى مباشرة بعد تلقي مصالح الأمن لمعطيات حول قيامه بتعريض الضحيتين للاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بأحد المنازل المهجورة، حيث جرى تحديد هويته وإيقافه في اليوم نفسه؛ فيما جرى إخضاع الضحيتين للمواكبة الطبية والنفسية الضروريتين.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.