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الرئيسية | حوادث | الأمن يشل حركة متهم باختطاف واغتصاب قاصرتين

الأمن يشل حركة متهم باختطاف واغتصاب قاصرتين

الأمن يشل حركة متهم باختطاف واغتصاب قاصرتين
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 21:50

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات مشتبها في تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، المقرونة بهتك العرض في حق قاصرتين.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن إيقاف المشتبه فيه، البالغ 25 سنة وذي السوابق القضائية، جرى مباشرة بعد تلقي مصالح الأمن لمعطيات حول قيامه بتعريض الضحيتين للاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بأحد المنازل المهجورة، حيث جرى تحديد هويته وإيقافه في اليوم نفسه؛ فيما جرى إخضاع الضحيتين للمواكبة الطبية والنفسية الضروريتين.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mounir الجمعة 20 شتنبر 2019 - 22:05
باز والله الى باز البشري في صفة حيوان لاحم مفترس ولكن للأسف المخدرات ووووو هي سبب انحلال الأخلاق والتربية المارخوانا والكارزمانا ووو للأسف الشديد هيهات ثم هيهات تعود أيام زمان رغم النقص ولكن القناعة والاحترام والجد والكد موجود للاسف
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