إحباط محاولة هجرة مغاربة عبر قارب من سبتة

جمال سماحي من تطوان

أحبط الحرس المدني بسبتة المحتلة محاولة ثلاثة شبان مغاربة الهجرة نحو الضفة الإسبانية عبر قارب، انطلاقا من ساحل شاطئ "كالا موكارو".

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا"، فإن الحرس المدني الإسباني تمكن من توقيف المغاربة الثلاثة المرشحين للهجرة غير النظامية أثناء استعدادهم الإبحار نحو إسبانيا، وقام بتسليمهم إلى عناصر الشرطة بالثغر المحتل، والتي ستباشر إجراءات إعادتهم إلى المغرب، بتنسيق مع نظيرتها المغربية.

المنبر الإعلامي ذاته أفاد بأن شخصا آخر كان على متن قارب مجهز بمحرك تمكن من الفرار بمجرد رؤيته لعناصر الدورية الإسبانية تقترب من الشاطئ، مشيرا إلى أن منطقة "كالا موكارو" قد تحولت إلى نقطة جذب لعدد من المرشحين للهجرة غير النظامية، مستخدمين قوارب مطاطية أو قوارب تجديف (كاياك) في محاولة لعبور المضيق.