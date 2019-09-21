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الرئيسية | حوادث | حجز كميات من "المعسّل" المهرب بمدخل بيوكرى

حجز كميات من "المعسّل" المهرب بمدخل بيوكرى

حجز كميات من "المعسّل" المهرب بمدخل بيوكرى
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:56

أفلح تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى والمركز القضائي بسرية بيوكرى، مساء الجمعة، في توقيف سائق سيارة محملة بكميات مهمة من مادة "المعسّل" المهرب، وذلك بالطريق المؤدية إلى مطار أكادير المسيرة، على مستوى دوار "أمهايش" التابع لنفوذ جماعة واد الصفاء.

وجرى خلال العملية الأمنية، التي أشرف عليها القائد الإقليمي للدرك الملكي باشتوكة آيت باها، حجز السيارة التي كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة وشحنتها من مادة "المعسل" التي تُستعمل في تدخين النرجيلة، ويفوق وزنها نصف طن، وكانت موجهة للترويج بالمدن الداخلية.

ووضع سائق السيارة، وهو في الأربعينيات من العمر، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية.

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