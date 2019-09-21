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الرئيسية | حوادث | ‎جمارك ميناء طنجة المتوسط تفشل تهريب مخدرات

‎جمارك ميناء طنجة المتوسط تفشل تهريب مخدرات

‎جمارك ميناء طنجة المتوسط تفشل تهريب مخدرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 23:05

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء الجمعة، من إفشال عملية تهريب كمية من المخدرات على متن سيارة خفيفة كانت متوجهة إلى أوروبا.

مصدر هسبريس أورد أن إخضاع السيارة، المرقمة بالمغرب، للفحص بـ"السكانير" مكن عناصر الجمارك من حجز 90 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية داخل علب كرتونية.

وقد تم تسليم السائق لعناصر الشرطة القضائية، حيث تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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