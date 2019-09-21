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كُتّاب وآراء
العثور على قذيفة حربية بساحة مدرسة في تنغير
عثر على قذيفة حربية قديمة صدئة،اليوم السبت بدوار تولوالت، الواقع بجماعة اكنيون إقليم تنغير، وذلك أثناء القيام ببعض الأشغال داخل ساحة مدرسة تولوالت.
وقد جرى العثور على هذه القذيفة أثناء مباشرة عملية الحفر باستعمال جرافة داخل ساحة المؤسسة، وتم إخبار السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، التي هرعت إلى المكان وضربت حراسة مشددة عليه.
مصدر أمني مسؤول أكد أن القذيفة تعود إلى الفترة الاستعمارية، وسيتم نقلها من طرف فرقة الهندسة العسكرية التابعة للحامية العسكرية بالرشيدية من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء قصد تفجيرها بشكل آمن.
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وذكر المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية بتنغير عثرت قبل يومين على قذيفة أخرى بمضايق تودغى، جرفتها السيول الأخيرة إلى وسط وادي تودغى، موردا أنه تم تفجيرها من طرف الفرقة المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية.