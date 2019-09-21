العقارب تدخل ضحيتين قسم العناية المركزة بوزان

هسبريس من وزان

استقبلت مصلحة المستعجلات في المستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، بمدينة وزان، رضيعا في ربيعه الأول إثر إصابته بلسعة عقرب في أحد أصابع قدمه، وهو ما تطلب إدخاله قاعة مكافحة الصدمات من أجل إنقاذ حياته.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الرضيع الذي ينحدر من منطقة الجابريين، التابعة للنفوذ الترابي لجماعة عين بيضاء، كان بدون نعل وطالته لسعه عقرب صغير، الشيء الذي عجل بنقله إلى المستشفى الإقليمي بدار الضمانة لتلقي العلاجات الضرورية.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن قسم المستعجلات استقبل كذلك حالة سيدة سبعينية من جماعة المجاعرة ظهرت عليها أعراض جانبية تتوافق مع حالات التسمم بلدغات العقارب، مشيرا إلى كون التدخل الطبي الفعال والسريع ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المصابين اللذين غادرا المؤسسة الاستشفائية عقب تحسن وضعهما الصحي.