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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف لصا اعترض طالبة جامعية في الرباط
تفاعلت الشرطة القضائية بمدينة الرباط مع شكاية حول تعرّض طالبة جامعية للسرقة، ما مكّن عناصر أمنية من توقيف المشتبه في وقوفه وراء العملية في ظرف وجيز.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التفاعل السريع مع الشكاية مكن من توقيف شخص من مواليد 1969، وهو من ذوي السوابق القضائية، مع حجز حاسوب محمول وهاتف نقال شكّلا موضوع السرقة التي تعرّضت لها الطالبة الجامعية.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في إطار هذه القضية، أسفرت عن ضبط شخصين يشتبه في تورطهما في اقتناء المتحصلات العائدة من عمليات السرقة.
وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل التحقيق معهم وإحالتهم على القضاء لمتابعتهم كل بحسب المنسوب إليه.