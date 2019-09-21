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الرئيسية | حوادث | تمويل "مقاتلين مغاربة" يورّط شقيقين في مكناس

تمويل "مقاتلين مغاربة" يورّط شقيقين في مكناس

تمويل "مقاتلين مغاربة" يورّط شقيقين في مكناس
هسبريس من الرباط
السبت 21 شتنبر 2019 - 17:27

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شقيقين بمدينة مكناس للاشتباه في ضلوعهما في إرسال وتحويل أموال بطرق غير مشروعة لفائدة مقاتلين مغاربة بالساحة السورية-العراقية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لتعقب الأموال المشبوهة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الجارية أظهرت أن المشتبه فيهما قاما بفتح حسابات بنكية من أجل استقبال مبالغ مالية وإرسالها إلى مقاتلين بهذه البؤرة المتوترة، وذلك بعد تحويلها، عبر وسطاء، إلى عملات افتراضية مقابل عمولات.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات المنجزة أوضحت أن أحد الموقوفين كان على صلة بمواطن عراقي سبق توقيفه بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 6 فبراير الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك لتورطه في الأنشطة المالية المشبوهة نفسها.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما إلى العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد السبت 21 شتنبر 2019 - 17:52
واش هادوا عندهم شي عقل ولا مايكسابوهش ارسال اموال لمن راه كلشي فركتوه راه بقا غير الاسم وبقا متبع الخوا الخاوي هانت دبرتي على راسك ب4 او 5وتصنت على عظامك في تولال
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