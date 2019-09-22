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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة للهجرة السرية في سواحل الداخلة

إحباط محاولة للهجرة السرية في سواحل الداخلة

إحباط محاولة للهجرة السرية في سواحل الداخلة
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 22 شتنبر 2019 - 10:13

أحبطت مصالح البحرية الملكية، أمس، محاولة للهجرة السرية نحو جزر الكناري على متن مركب للصيد بالقرب من قرية الصيد لاساركا جنوب الداخلة.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف 35 شخصا يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وحجز كمية من مخدر الشيرا معدة للتهريب.

كما مكن تنسيق أمني مشترك بين عناصر البحرية الملكية ومصالح السلطات المحلية والدرك الملكي من توقيف شخصين آخرين يشتبه في ضلوعهما في تنظيم هذه العملية.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم وضع جميع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية في الموضوع.

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