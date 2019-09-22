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كُتّاب وآراء
"الماحيا" توقع بذوي سوابق في قبضة أمن برشيد
عرضت اليوم السبت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد شخصين، من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات، على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في صك الاتهام الموجه إليهما؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار بمسكر "الماحيا".
وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهما جرى توقيفهما بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهما من قبل مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية بعاصمة أولاد حريز، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهما تمهيديا في محاضر قانونية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التفتيش التي أنجزت من قبل عناصر الضابطة القضائية أسفرت عن حجز كميات كبيرة من مسكر "ماء الحياة"، كانت معدّة للترويج، ومبالغ مالية يشتبه في كونها محصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهما.