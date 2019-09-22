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الرئيسية | حوادث | درك "أولاد عياد" يوقف أشخاصا ويحجز كحولا

درك "أولاد عياد" يوقف أشخاصا ويحجز كحولا

درك "أولاد عياد" يوقف أشخاصا ويحجز كحولا
هسبريس من أزيلال
الأحد 22 شتنبر 2019 - 05:20

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، مساء أمس السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كميات من الكحول والجعة، وذلك بدوار بوتغرار بجماعة آرفالة الترابية التابعة إداريا لإقليم أزيلال.

وذكرت مصادر هسبريس أن العملية تمت بتنسيق بين دورية لعناصر الدرك الملكي بمركز آيت اعتاب ونظيرتها بإمداحن، التابعين لقيادة الدرك بأزيلال، وعناصر الدرك بأولاد عياد، التابعة إلى الفقيه بن صالح، وأسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، وحجز 254 جعة من صنفين مختلفين، و17 لترا من الخمور، بالإضافة إلى ثلاجة، ودراجة نارية كان يستعملها المشتبه فيهما اللذين لاذا بالفرار للغرض ذاته.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهما يعدان من المبحوث عنهما بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، أما الأشخاص الثلاثة الموقوفون، فاثنان منهما يشتغلان مع المتهمين، والثالث مجرد مستهلك.

وكشفت المصادر نفسها أن تنسيق المراكز الثلاثة للدرك الملكي جاء في إطار الجهود المبذولة للحد من ترويج مختلف هذه الممنوعات، ولوضع حد لأنشطة تجار مختلف هذه السموم، وخاصة منهم الذين يستغلون المناطق المعزولة ذات التضاريس الوعرة والحدود بين الجماعات الترابية للهروب من قبضة الدرك.

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