ترويج المخدرات يجر شابّين إلى الاعتقال ببلفاع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

تمكّن قائد قيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، من توقيف شابّين، يتحدّر أحدهما من دوار "كوحايز" بجماعة إنشادن، فيما الآخر من نواحي صفرو، وذلك وسط السوق اليومي (سويقة) بمركز بلفاع، لحيازتهما كمية مهمة من مخدر "الشيرا" إلى جانب سلاح أبيض.

وجاء تدخل مصالح السلطة المحلية والقوات المساعدة على إثر إخبارية أفادت بتواجد الشابين بإحدى المقاهي وهما بصدد ترويج مخدر "الشيرا"، وتم نصب كمين لهما أفلح في ضبطهما متلبّسين بترويج المخدرات المحجوزة بحوزتهما.

وجرى توجيه الموقوفين إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، حيث أمرت النيابة العامة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما حول الأفعال المنسوبة إليهما، في انتظار تقديمهما أمام العدالة بمعية المحجوزات.