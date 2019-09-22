24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مخيم القوات المسلحة بإفران (5.00)

  2. مجلس حقوق الإنسان يتمسك بالاستقلالية ويدعم تعزيز الحرية بالمملكة (5.00)

  3. بطيخ يتيم (3.00)

  4. الساسي يتهم "إسلاميين مغاربة" بكُره الديمقراطية و"أسلمة المجتمع" (3.00)

  5. العقوبات القانونية للتشرميل (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يجر شابّين إلى الاعتقال ببلفاع

ترويج المخدرات يجر شابّين إلى الاعتقال ببلفاع

ترويج المخدرات يجر شابّين إلى الاعتقال ببلفاع
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأحد 22 شتنبر 2019 - 07:40

تمكّن قائد قيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، من توقيف شابّين، يتحدّر أحدهما من دوار "كوحايز" بجماعة إنشادن، فيما الآخر من نواحي صفرو، وذلك وسط السوق اليومي (سويقة) بمركز بلفاع، لحيازتهما كمية مهمة من مخدر "الشيرا" إلى جانب سلاح أبيض.

وجاء تدخل مصالح السلطة المحلية والقوات المساعدة على إثر إخبارية أفادت بتواجد الشابين بإحدى المقاهي وهما بصدد ترويج مخدر "الشيرا"، وتم نصب كمين لهما أفلح في ضبطهما متلبّسين بترويج المخدرات المحجوزة بحوزتهما.

وجرى توجيه الموقوفين إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، حيث أمرت النيابة العامة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما حول الأفعال المنسوبة إليهما، في انتظار تقديمهما أمام العدالة بمعية المحجوزات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.