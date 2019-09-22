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كُتّاب وآراء
الشرطة تفكّك عصابة متخصصة في الابتزاز الجنسي
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بتنسيق مع نظيرتها في مدينة فاس، من توقيف أحد عشر شخصا، من بينهم ثمانية نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاحتجاز والابتزاز الجنسي والسرقة بالعنف.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني كشف توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة مكناس وفاس، وأن إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم كشفت أن من بين المشتبه فيهم من يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالنصب والاعتداءات الجسدية.
المصدر نفسه شدد على أن "الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية يتحدد في استدراج الضحايا من طرف واحدة من المشتبه فيهن، بدعوى ممارسة الفساد، قبل أن تتم مداهمة الشقة من طرف باقي المشتبه فيهم واحتجاز الضحية وتصويره في وضعيات مخلة بالحياء وتعريضه للابتزاز في مبالغ مالية مهمة".
عمليات التفتيش المنجزة، في إطار هذه القضية، مكنت من حجز أشرطة وتسجيلات توثق لعمليات إجرامية تم ارتكابها وفق نفس الأسلوب، والتي جرى تنفيذها بكل من مدن فاس ومكناس والدار البيضاء، وقد تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن درجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية