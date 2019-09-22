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الرئيسية | حوادث | حادث سير يخلف قتيلا و4 مصابين في إقليم أزيلال

حادث سير يخلف قتيلا و4 مصابين في إقليم أزيلال

حادث سير يخلف قتيلا و4 مصابين في إقليم أزيلال
هسبريس من خنيفرة
الأحد 22 شتنبر 2019 - 13:36

تسببت حادثة سير بأفورار، ضواحي أزيلال، في مصرع شاب كان على متن دراجته النارية المصطدمة بإحدى السيارات.

ووفق مصدر محلي فإن الحادثة، التي وصفها بـ"الغريبة"، خلفت إلى جانب الشاب القتيل جرحى آخرين، عددهم أربعة أفراد، كانوا على متن دراجتين ناريتين أخريين، إصابة أحدهم خطيرة؛ ما استدعى نقلهم جميعا إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات الضرورية.

وفور وقوع الحادثة المميتة حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، لفتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسبابه التي لا تزال غامضة، وأشرفت على نقل جثة الشاب القتيل إلى مستودع الأموات.

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