عناصر الأمن تداههم محلات "الشيشا" والقمار بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الشرطة بالمناطق الأمنية بولاية أمن فاس، مؤازرة بالفرق الميدانية الولائية، وبتنسيق مع السلطات المحلية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة الجارية إلى غاية شهر شتنبر الجاري، من مداهمة 78 مقهى تعمل على تقديم النرجيلة للزبناء الوافدين عليها من كلا الجنسين، و4 أندية تنشط في عملية تنظيم الرهان ولعب القمار بدون رخصة.

ووفقا لما أعلنت عنه ولاية أمن فاس، فإن هذه الحصيلة، التي تدخل في إطار العمليات الأمنية اليومية الاعتيادية الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها، أسفرت عن إيقاف عدد من الأشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا جنائية وجنحية مختلفة. كما مكنت أيضاً من حجز 714 نرجيلة، وكمية كبيرة من علب مادة "المعسل"، وحجز أجهزة ومعدات إليكترونية موسيقية ومكبرات الصوت، مصدر إزعاج للساكنة.

وأورد مصدر هسبريس أن هذه العمليات مكنت، بالإضافة إلى ذلك، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية داخل إحدى المقاهي، حيث تم ضبط بحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة من نوع "إكستازي".

المصدر ذاته أشار إلى أنه تم إثر هذه العمليات إخضاع 76 شخصاً لتدابير الحراسة النظرية من أجل تورطهم في قضايا تتعلق بحمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني والسكر العلني واستهلاك مخدر الشيرا، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وخلال الفترة نفسها، على مستوى وسط المدينة، تضيف ولاية أمن فاس، تمت مداهمة أندية لتسيير وتنظيم الرهان على سباق الخيول والقمار غير المنظم، وهي في حالة بث مباشر لسباق الخيول عبر قنوات فضائية بواسطة أجهزة استقبال رقمية بحضور مجموعة من الوافدين والمتابعين لهذا النوع من القمار.

وعلى إثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم حجز الأجهزة الإلكترونية المستعملة في هذا النشاط وأوراق لعب القمار، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة متحصل عليها من عمليات الرهان المذكورة، كما تم إيقاف مسيريها وعدد من الأشخاص وجدوا بداخلها في وضعيات مشبوهة.

ولاية أمن فاس أكدت أن هذه العمليات الأمنية تلقى في كل مرة استحساناً كبيراً من طرف الساكنة المجاورة، التي تنوه بالمجهودات والعمل الأمني المبذول من لدن مصالح الأمن الوطني في محاربة هذا النوع من السلوكيات غير القانونية، وكذا تفاعلها الإيجابي والسريع مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات ذات الصلة، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.