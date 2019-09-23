درك تزنيت يحبط عملية تهريب 35 طنا من الإسمنت‬

مصطفى البكار

تمكّنت فرقة من كوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي، بسرية تزنيت، من حجز شاحنة محملة بحوالي 35 طنا من الإسمنت المُهرب وتوقيف سائقها بعدما قادمة من مدينة العيون في اتجاه أسواق المدن الداخلية.

تمت هذه العملية على مستوى سد المراقبة الاعتيادية الكائن بنفوذ جماعة الركادة ،على الطريق الوطنية رقم 1، إثر تفتيش دقيق قامت به العناصر الدركية على حمولة الشاحنة موضوع الحجز ليتبين لها عدم قانونيتها.

عناصر كوكبة الدراجين قطرت الشاحنة إلى محجز سرية تزنيت، كما وضعت سائقها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.