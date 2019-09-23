فرقة عسكرية تفجر قذيفة قديمة بضواحي تنغير

هسبريس من تنغير

قامت فرقة الهندسة العسكرية التابعة للحامية العسكرية بالرشيدية، الأحد، بتفجير قذيفة حربية تعود إلى الفترة الاستعمارية، عثر عليها أمس السبت وهي مطمورة بساحة مدرسة تولوالت، بدوار تولوالت الواقع بجماعة إكنيون إقليم تنغير.

وبحضور السلطة المحلية وأفراد من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، نُقلت هذه القذيفة على متن مركبة عسكرية من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء تبعد عن دوار تولوالت بحوالي كيلومترين، حيث جرى تفجيرها في ظروف آمنة.

وعُثر على القذيفة الحربية بعد مباشرة أشغال الحفر بواسطة جرافة لتأهيل ساحة مدرسة تولوالت، ليتم إخبار السلطات المحلية والسلطات الأمنية المعنية التي حلت بمكان العثور على القذيفة، فجرى إخلاء سبيل جميع التلاميذ من المؤسسة التعليمية ذاتها وتوقيف الدراسة يوم أمس بتعليمات من عامل الإقليم إلى حين نقل القذيفة وتفجيرها في مكان آمن.