24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت
- بنبركة يبعث جاسوسا إسبانيا داخل "الصالات" للتنصّت على المغرب
- مشاكل "محطة أولاد زيان" تشغل جماعة البيضاء
- أميرة .. أصغر "يوتوبرز" مغربية تناهض ظاهرة اغتصاب الأطفال
- تهافت أيديولوجية التفوق المدرسي
شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)
- العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك - (84)
- اسليمي: هكذا يطبّق الملك الفصل 42 من الدستور لاستفسار العثماني - (63)
- حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" - (61)
- لشكر: استقبال الملك محمد السادس للعثماني يعجّل إجراء التعديل الوزاري - (55)
- الفنان المسرحي أحمد الصعري ينتقل إلى دار البقاء - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرقة عسكرية تفجر قذيفة قديمة بضواحي تنغير
قامت فرقة الهندسة العسكرية التابعة للحامية العسكرية بالرشيدية، الأحد، بتفجير قذيفة حربية تعود إلى الفترة الاستعمارية، عثر عليها أمس السبت وهي مطمورة بساحة مدرسة تولوالت، بدوار تولوالت الواقع بجماعة إكنيون إقليم تنغير.
وبحضور السلطة المحلية وأفراد من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، نُقلت هذه القذيفة على متن مركبة عسكرية من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء تبعد عن دوار تولوالت بحوالي كيلومترين، حيث جرى تفجيرها في ظروف آمنة.
وعُثر على القذيفة الحربية بعد مباشرة أشغال الحفر بواسطة جرافة لتأهيل ساحة مدرسة تولوالت، ليتم إخبار السلطات المحلية والسلطات الأمنية المعنية التي حلت بمكان العثور على القذيفة، فجرى إخلاء سبيل جميع التلاميذ من المؤسسة التعليمية ذاتها وتوقيف الدراسة يوم أمس بتعليمات من عامل الإقليم إلى حين نقل القذيفة وتفجيرها في مكان آمن.