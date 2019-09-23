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الرئيسية | حوادث | فرقة عسكرية تفجر قذيفة قديمة بضواحي تنغير

فرقة عسكرية تفجر قذيفة قديمة بضواحي تنغير

فرقة عسكرية تفجر قذيفة قديمة بضواحي تنغير
هسبريس من تنغير
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:39

قامت فرقة الهندسة العسكرية التابعة للحامية العسكرية بالرشيدية، الأحد، بتفجير قذيفة حربية تعود إلى الفترة الاستعمارية، عثر عليها أمس السبت وهي مطمورة بساحة مدرسة تولوالت، بدوار تولوالت الواقع بجماعة إكنيون إقليم تنغير.

وبحضور السلطة المحلية وأفراد من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، نُقلت هذه القذيفة على متن مركبة عسكرية من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء تبعد عن دوار تولوالت بحوالي كيلومترين، حيث جرى تفجيرها في ظروف آمنة.

وعُثر على القذيفة الحربية بعد مباشرة أشغال الحفر بواسطة جرافة لتأهيل ساحة مدرسة تولوالت، ليتم إخبار السلطات المحلية والسلطات الأمنية المعنية التي حلت بمكان العثور على القذيفة، فجرى إخلاء سبيل جميع التلاميذ من المؤسسة التعليمية ذاتها وتوقيف الدراسة يوم أمس بتعليمات من عامل الإقليم إلى حين نقل القذيفة وتفجيرها في مكان آمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdelghani الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:16
و بما انها قذيفة تعود الئ فترة الاستعمار الفرنسي فهي تبقئ دليلا قاطعا علئ ما قامت به فرنسا اتجاه المغرب حيث ان المغرب انذاك لاحول ولاقوة له وفرنسا تستعمل القذائف ضده من اجل ابادة المغاربة للسيطرة علئ ثرواته التي لاتحصئ. ورغم اسقلال المغرب ففرنسا مازالت تستعمره عبر طرق اخرئ جد مقننة,وهذا العدو الذي هو فرنسا لاتريد الابتعاد عنا وترك المغاربة يشقون طريقهم لوحدهم,فرنسا خربت الاقتصاد المغربي وعلئ راسها الصناعة الثقيلة فهي لاتريد من المغاربة ان يدرسوا ويمتهنوا التصنيع الثقيل,لا,فرنسا تريد من المغاربة ان يمتهنوا ويتفننوا في الصناعة التقليدية وتشجع الحرفيين علئ هذا لانها تريدهم في هذا الاتجاه.كما انني سمعت مؤخرا انها فتحت مدرسة فرنسية خصوصية بالرباط حيث ثمن التسجيل 15000 درهم والثمن الشهري لكل تلميذ 10000 درهم وبفرنسا نفسها لم ولن تجد اي مدرسة خصوصية يدفع تلاميذها هذا الثمن الخيالي.وبما ان فرنسا تعرف ان المغرب بلد ثري فماذا لاتزيل التاشيرة عنا?
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