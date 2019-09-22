شرطة بوجدور توقف جانحيْن هدَّدا سلامة مواطنين

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، منتصف ليل أمس السبت، شخصين من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في صناعة وترويج مسكر ماء الحياة والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام وتهديد أمن وسلامة المواطنين ومواجهة عناصر القوة العمومية باستعمال العنف.

وكانت عناصر الشرطة قد استجابت لنداء نجدة صادر عن قاطني حي التنمية بمدينة بوجدور، على خلفية قيام المشتبه فيهما بإحداث فوضى بالشارع العام تحت تأثير حالة تخدير متقدمة.

وقد عمد المعنيان إلى التحصن بسطح منزل أحدهما ومهاجمة عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفهما بواسطة الرشق بالحجارة وتهديدهم بخمس قنينات غاز من الحجمين الكبير والصغير، إحداها كانت مشتعلة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهما وتوقيفهما دون تسجيل أية إصابات جسدية أو خسائر مادية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

عمليات التفتيش التي تمت بالمنزل الذي تحصن به الموقوفان، وفق المصدر ذاته، مكنت من حجز 30 لترا من مسكر ماء الحياة المعد للترويج، فضلا عن قنينات غاز وأدوات ومواد أولية تستعمل في تقطير هذه المادة المسكرة.

وخلص البلاغ إلى أنه قد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 21 و22 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.