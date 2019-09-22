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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب كمية من الشيرا بمعبر باب سبتة

إحباط تهريب كمية من الشيرا بمعبر باب سبتة

إحباط تهريب كمية من الشيرا بمعبر باب سبتة
هسبريس من الرباط
الأحد 22 شتنبر 2019 - 22:54

أحبطت عناصر الفرقة المشتركة بين الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، عملية تهريب 17,5 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة على شكل صفائح.

ووفق مصدر جمركي، فإن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أخضعت سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا، كانت في طريقها إلى مغادرة التراب الوطني، لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في العجلة الاحتياطية للسيارة.

وقد أحيل سائق السيارة، الذي كان رفقة زوجته وابنيه، على عناصر الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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