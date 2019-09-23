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الرئيسية | حوادث | انقلاب شاحنة يتسبب في مصرع شخص بمريرت

انقلاب شاحنة يتسبب في مصرع شخص بمريرت

انقلاب شاحنة يتسبب في مصرع شخص بمريرت
هسبريس من خنيفرة
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 00:54

تسبب انقلاب شاحنة بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، مساء الأحد، في وفاة شخص مرّ صدفة بمكان الحادث.

ووفق مصدر من مكان الواقعة فإن الشاحنة التي كانت محملة بفاكهة التفاح انقلبت بعدما لم ينتبه السائق إلى حفرة بالطريق، وهو ما خلف قتيلا فارق الحياة في مستشفى مريرت بعد نقله إليه عبر سيارة إسعاف.

وفور وقوع الحادث، يردف المصدر نفسه، انتقلت إلى مكانه السلطات الأمنية، لفتح تحقيق في ملابساته.

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