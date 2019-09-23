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كُتّاب وآراء
"مختل عقليا" يعتدي على خمسة أمنيين في الرباط
أقدم شخص، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، على تعريض خمسة موظفي شرطة لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، وذلك أثناء محاولتهم توقيفه بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
مصدر أمني كشف أن المشتبه فيه، الذي يعيش حياة التشرد، اعتدى جسديا على شرطي مكلف بالحراسة بالباب الخلفي الثانوي المخصص لمصلحة المداومة بولاية أمن الرباط، دون سبب معقول وظاهر.
وأضاف المصدر أن المعتدي أصاب، أيضا، أربعة شرطيين آخرين تدخلوا لتوقيفه بجروح طفيفة بواسطة سكين صغير قابل للطي يعلوه الصدأ.
وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه وتحييد الخطر الصادر عنه، وذلك قبل أن يتم نقله إلى المستشفى رفقة الشرطيين المصابين لتلقي الإسعافات الضرورية، وإخضاعه للخبرات الطبية اللازمة.
وقد تم تحصيل الملف الطبي للمعني بالأمر، الذي تبين من خلاله أنه سبق له الخضوع للعلاج العقلي خلال فترات سابقة بعدة مستشفيات للأمراض النفسية، يقول المصدر، مضيفا أن التحقيقات المفعلة بينت أنه لا وجود لأية شبهات جنائية مقصودة من وراء هذه الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
ماداتنتظرون؟
المفروض هو تمكين رجال الأمن بوسائل تحميهم وتحمي المواطنين من مثل هاته المواقف ،التي لا يمكن استعمال السلاح الوظيفي فيها ضد مختلين ،
وفي نفس الوقت يعز علينا سماع تعرض رجال الأمن للأذى .
وحسب علمي بل رأيت بأم عيني في إحدى الدول كيف تدخل ما يشبه رجال المطافئ لتوقيف مختل عقليا دون إلحاق الأذى بأي منهم ،
وذلك عن طريق قذف شبكة تشبه شبكة الصيد ، وشلت حركته بالكامل .
وفي هاته الحالة فيمكن استعمال المسدس الكهربائي الذي يمكن كذلك استعماله في توقيف المخدرين والمهلوسين لتحييد الخطر .
هذا جهدي عليكم ....