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الرئيسية | حوادث | "النفحة والماحيا" يجرّان أربعينيا إلى العدالة بسطات

"النفحة والماحيا" يجرّان أربعينيا إلى العدالة بسطات

"النفحة والماحيا" يجرّان أربعينيا إلى العدالة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 02:32

عرضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، الاثنين، شخصا أربعينيا على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليه، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات وصناعة والاتجار في الخمور بدون رخصة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العناصر الأمنية أوقفت المشتبه فيه متلبسا بترويج المخدرات والاتجار في مسكر "ماء الحياة" بدون رخصة، حيث جرى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عملية التفتيش، المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات، أسفرت عن حجز 5 كيلوغرامات من مخدر التبغ المهرب و10 لترات من مسكر "ماء الحياة"، فضلا عن هواتف نقالة.

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