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كُتّاب وآراء
حجز "إكستازي" بحوزة شخصين في حامة "عين الله"
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين، من إيقاف شخصين، يبلغان من العمر 25 و50 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما على مستوى غرفة الاغتسال بحامة "عين الله" أثناء عملية تسليم شحنة من أقراص الهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 2390 قرصا من مخدر "الإكستازي" وثلاثة هواتف نقالة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.