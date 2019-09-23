24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرباط بدون سيارات
- تكريم الخالدي بحفل إدار
- "الأغلبية" تتهم العثماني بتهريب نقاش التعديل الحكومي إلى "البيجيدي"
- جماهير المولودية الوجدية
- "خارجة عن القانون" .. حملة مغربية تروم فتح نقاش الحريات الفردية
شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يُخرج مستخدمي "دوزيم" إلى الشارع (4.00)
- "ملتقى وزان" يستضيف شيخا تركيا يرهن دخول الجنة بتقبيل يديه - (71)
- شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت - (60)
- "خارجة عن القانون" .. حملة مغربية تروم فتح نقاش الحريات الفردية - (50)
- "الزلزال الانتخابي" التونسي يضع "إسلاميي النهضة" أمام "أزمة هوية" - (47)
- الغزالي يخشى فرض الحجاب على الطفلات بالمغرب - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مطاردة هوليودية" تنتهي بدهس 3 شبان بالبيضاء
أمرت النيابة العامة بابتدائية عين السبع بفتح تحقيق في عملية دهس ثلاثة شباب، يقطنون بحي الفرح، بواسطة سيارة رانج روفر رباعية الدفع والاعتداء عليهم بالضرب من طرف أربعة أشخاص (بودي غارد وشخصان يشتغلان في مقهى للشيشا وصاحب المقهى)، بشارع الزرقطوني في مدينة الدار البيضاء.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس على لسان الشهود (تتحفظ هسبريس عن نشر أسمائهم)، أكدت تصوير صاحب مقهى الشيشا عملية الاعتداء، التي تمت بحضور ضابط أمن بولاية الدار البيضاء (تتوفر هسبريس على فيديو يوثق للعملية)، وتهديدهم وترهيبهم.
وقال علي الصوفي، الشاب الثالث الذي يتلقى علاجات بمصحة متخصصة، بعد إصابته بكسر في رجله اليمنى ورضوض في يدية ورجله ووجهه، إنه تعرض للضرب المبرح من طرف صاحب مقهى الشيشا ومستخدميه.
وكشف مقطع الفيديو عن تعرض الشباب الثلاثة للضرب في مختلف أنحاء جسمهم؛ وهو ما تسبب لهم في جروح غائرة في رؤوسهم وأيديهم والنصف السفلي من أجسادهم، وكدمات تسبب فيها سقوطهم من على متن دراجاتهم، مباشرة بعد أن صدمهم صاحب سيارة رانج روفر في ملتقى شارعي الزرقطوني و2 مارس (مدارة أوروبا).
وعمد صاحب مقهى الشيشا إلى تقديم شكاية بتعرضه للضرب من طرف الشباب الثلاثة، ليتم وضع اثنين منهم في الحراسة النظرية، قبل أن يظهر الفيديو الذي يؤكد حقيقة الأمر.
وعمدت الشرطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء إلى الاطلاع على فيديوهات المراقبة الطرقية، التي كشفت عن واقعة الاعتداء ورصد صاحب سيارة رانج روفر الذي كان يسير بسرعة 140 كيلومترا في الساعة، وهو يصدم الشباب الثلاثة، كما تم توثيق عملية الاعتداء بواسطة نفس كاميرات المراقبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
إنه التهور والإستهتار بأرواح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يجب الضرب بيد من حديد كل من يستعمل السيارة وسيلة لتصفية الحسابات وكأننا نعيش في زمن الغاب.