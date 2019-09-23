"مطاردة هوليودية" تنتهي بدهس 3 شبان بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

أمرت النيابة العامة بابتدائية عين السبع بفتح تحقيق في عملية دهس ثلاثة شباب، يقطنون بحي الفرح، بواسطة سيارة رانج روفر رباعية الدفع والاعتداء عليهم بالضرب من طرف أربعة أشخاص (بودي غارد وشخصان يشتغلان في مقهى للشيشا وصاحب المقهى)، بشارع الزرقطوني في مدينة الدار البيضاء.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس على لسان الشهود (تتحفظ هسبريس عن نشر أسمائهم)، أكدت تصوير صاحب مقهى الشيشا عملية الاعتداء، التي تمت بحضور ضابط أمن بولاية الدار البيضاء (تتوفر هسبريس على فيديو يوثق للعملية)، وتهديدهم وترهيبهم.

وقال علي الصوفي، الشاب الثالث الذي يتلقى علاجات بمصحة متخصصة، بعد إصابته بكسر في رجله اليمنى ورضوض في يدية ورجله ووجهه، إنه تعرض للضرب المبرح من طرف صاحب مقهى الشيشا ومستخدميه.

وكشف مقطع الفيديو عن تعرض الشباب الثلاثة للضرب في مختلف أنحاء جسمهم؛ وهو ما تسبب لهم في جروح غائرة في رؤوسهم وأيديهم والنصف السفلي من أجسادهم، وكدمات تسبب فيها سقوطهم من على متن دراجاتهم، مباشرة بعد أن صدمهم صاحب سيارة رانج روفر في ملتقى شارعي الزرقطوني و2 مارس (مدارة أوروبا).

وعمد صاحب مقهى الشيشا إلى تقديم شكاية بتعرضه للضرب من طرف الشباب الثلاثة، ليتم وضع اثنين منهم في الحراسة النظرية، قبل أن يظهر الفيديو الذي يؤكد حقيقة الأمر.

وعمدت الشرطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء إلى الاطلاع على فيديوهات المراقبة الطرقية، التي كشفت عن واقعة الاعتداء ورصد صاحب سيارة رانج روفر الذي كان يسير بسرعة 140 كيلومترا في الساعة، وهو يصدم الشباب الثلاثة، كما تم توثيق عملية الاعتداء بواسطة نفس كاميرات المراقبة.