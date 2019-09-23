24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. تقرير المجلس الأعلى للحسابات يُخرج مستخدمي "دوزيم" إلى الشارع (4.00)

  5. مسرحية "ثازيري" تستحضر الريفيات في الحسيمة‎ (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "مطاردة هوليودية" تنتهي بدهس 3 شبان بالبيضاء

"مطاردة هوليودية" تنتهي بدهس 3 شبان بالبيضاء

"مطاردة هوليودية" تنتهي بدهس 3 شبان بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 22:46

أمرت النيابة العامة بابتدائية عين السبع بفتح تحقيق في عملية دهس ثلاثة شباب، يقطنون بحي الفرح، بواسطة سيارة رانج روفر رباعية الدفع والاعتداء عليهم بالضرب من طرف أربعة أشخاص (بودي غارد وشخصان يشتغلان في مقهى للشيشا وصاحب المقهى)، بشارع الزرقطوني في مدينة الدار البيضاء.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس على لسان الشهود (تتحفظ هسبريس عن نشر أسمائهم)، أكدت تصوير صاحب مقهى الشيشا عملية الاعتداء، التي تمت بحضور ضابط أمن بولاية الدار البيضاء (تتوفر هسبريس على فيديو يوثق للعملية)، وتهديدهم وترهيبهم.

وقال علي الصوفي، الشاب الثالث الذي يتلقى علاجات بمصحة متخصصة، بعد إصابته بكسر في رجله اليمنى ورضوض في يدية ورجله ووجهه، إنه تعرض للضرب المبرح من طرف صاحب مقهى الشيشا ومستخدميه.

وكشف مقطع الفيديو عن تعرض الشباب الثلاثة للضرب في مختلف أنحاء جسمهم؛ وهو ما تسبب لهم في جروح غائرة في رؤوسهم وأيديهم والنصف السفلي من أجسادهم، وكدمات تسبب فيها سقوطهم من على متن دراجاتهم، مباشرة بعد أن صدمهم صاحب سيارة رانج روفر في ملتقى شارعي الزرقطوني و2 مارس (مدارة أوروبا).

وعمد صاحب مقهى الشيشا إلى تقديم شكاية بتعرضه للضرب من طرف الشباب الثلاثة، ليتم وضع اثنين منهم في الحراسة النظرية، قبل أن يظهر الفيديو الذي يؤكد حقيقة الأمر.

وعمدت الشرطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء إلى الاطلاع على فيديوهات المراقبة الطرقية، التي كشفت عن واقعة الاعتداء ورصد صاحب سيارة رانج روفر الذي كان يسير بسرعة 140 كيلومترا في الساعة، وهو يصدم الشباب الثلاثة، كما تم توثيق عملية الاعتداء بواسطة نفس كاميرات المراقبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الوجدي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:01
فضائح المغرب ، مش حتقدر اغمّض عينيك. ولن تشعر بالملل . الفضائح تلو الأخرى ، هل هذا هو عهد السيبة !!؟؟ ماذا أصابنا !!؟؟ كل يوم تقع جريمة . الله يستر وصافي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
2 - Allal الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:05
ماذا تنتظر الدولة لوقف هذه المظاهر التي لا إسم لها إلا الإرهاب والسيبة٠ هؤلاء المجرمون أصبحوا يهددون أمن جميع المواطنين بأفعالهم المتهورة ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - مواطن الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:09
ان كانوا من المشرملين فيستحقون اكثر لانه ان تم القيض عليهم فسوف يحكم عليهم باشهر قليلة في فندق يوفر لهم كل حاجياتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - سلمى الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:09
هاديك سميتها الضسارة و السيبة. غير اللي عندو الفلوس كيسيب فهاد البلاد. هاداك خاصو الحبس هو و اللي معاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
5 - المصطفاوي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:11
كثيرا ما أثارني تصاعد وتيرة امتلاك شبان يافعين لسيارة Range Rover ذات الدفع الرباعي الباهضة الثمن، لكن تبين فيما بعد أن القضية فيها إن......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
6 - سعيد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:14
جنحة السير بسرعة 140 كلم وحدها كافية لإدانة المشتبه به.
إنه التهور والإستهتار بأرواح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يجب الضرب بيد من حديد كل من يستعمل السيارة وسيلة لتصفية الحسابات وكأننا نعيش في زمن الغاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - Mourad Aboulaz الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:17
يجب محاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الشباب الابرياء ،وندين بشدة هذا الاعتداء الشنيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - mmmmmm الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:27
hay el farah c,est favelas de casablanca, bd zerktouni c,est un quartier chic de casa, ,,100 % ces jeunes du hay farah veulent jouer les Malins avec le proprietaire du cafe et ces employees. alors ils ont decider de se venger.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
9 - زهير الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:39
لولا الكاميرات لكانوا بالسجن . فلقد تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بمجرد اتهامهم . و هنا تلعب المكانة الاجتماعية او مول الشكارة . بمجرد اتهامك من شخص له المال تصبح اوتوماتيكيا متهم . المال هو القانون بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - فرحات الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:42
هل عاد اصبحنا نعيش عهد السيبا والتسيب .التهور في السياقة حمل السلاح الابيض مباح والتلويح به علانية مسموح به ولإعادة الامور الى نصابها على المسؤولين بالامن ملزمين بضرب كل من سولت له نفسه انه فوق القانون ايداعه السجن مع ان يقوم ببعض الا شغال كتنظيف الازقه و العناية بالحدأءق وغيرها كن الاعمال الاجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.