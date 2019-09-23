المحكمة تدين "مشرملي شاب" بـ14 سنة سجنا

هسبريس من خنيفرة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، الإثنين، بالسجن 14 سنة في حق كل واحد من الشابين المعتديين على شاب ينحدر من خنيفرة، ويسمى يوسف، في حي مولاي رشيد بالبيضاء.

ووفق مصدر قريب من المعتدى عليه فإن المحكمة نفسها قضت، أيضا، بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق مصور "فيديو" الجريمة، المتابع هو الآخر بتهمة "عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والاكتفاء بالتصوير".

تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء الذي طال ابن خنيفرة استأثر باهتمام الرأي العام، الأمر الذي جعل دكتور التجميل الحسن التازي يدخل على الخط، ويتكفل بعملية رتق الجرح الغائر على الوجه، كما تبين ذلك الفيديوهات المنتشرة على صفحته الرسمية على "فايسبوك".