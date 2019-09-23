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الرئيسية | حوادث | المحكمة تدين "مشرملي شاب" بـ14 سنة سجنا

المحكمة تدين "مشرملي شاب" بـ14 سنة سجنا

المحكمة تدين "مشرملي شاب" بـ14 سنة سجنا
هسبريس من خنيفرة
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:30

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، الإثنين، بالسجن 14 سنة في حق كل واحد من الشابين المعتديين على شاب ينحدر من خنيفرة، ويسمى يوسف، في حي مولاي رشيد بالبيضاء.

ووفق مصدر قريب من المعتدى عليه فإن المحكمة نفسها قضت، أيضا، بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق مصور "فيديو" الجريمة، المتابع هو الآخر بتهمة "عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والاكتفاء بالتصوير".

تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء الذي طال ابن خنيفرة استأثر باهتمام الرأي العام، الأمر الذي جعل دكتور التجميل الحسن التازي يدخل على الخط، ويتكفل بعملية رتق الجرح الغائر على الوجه، كما تبين ذلك الفيديوهات المنتشرة على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rado الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:34
وبدون أي عفو ملكي إطلاقا إطلاقا.
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15
2 - اسبانيا الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:37
نعم ونعمة الحكم نعم 14تشرميل دوز هاد 14عام واد نهضرو القنون الجناءي تبدل اخاي حمل السلاح الابيض 2سنوات تشرميل 14 والقتل الاعدام
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6
3 - متابعة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:38
يحيا العدل وربي يحفظ لينا دكتور التازي ويكثر من أمثاله
اتمنى الا يتم تخفيض العقوبة عند الاستئناف
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11
4 - Omar de Canada الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:40
Je vois la peine très clémente. J'aurais bien aimé qu'ils prennent la retraite à la prison.
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