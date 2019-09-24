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الرئيسية | حوادث | توقيف مشتبه في إضرام النار بشاحنة وسط غفساي

توقيف مشتبه في إضرام النار بشاحنة وسط غفساي

توقيف مشتبه في إضرام النار بشاحنة وسط غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 05:52

تسبب حريق، مغرب الإثنين، في إلحاق أضرار جزئية بشاحنة محملة بالتبن كانت تمر بشارع الزريقة وسط بلدية غفساي، كما أدى إلى إصابة السائق بحروق وصفت بـ"الطفيفة".

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد تمكنت مصالح الدرك الملكي لغفساي، التي هرعت عناصرها إلى مكان الحادث، من توقيف شخص، في الثلاثينات من عمره، يشتبه في تورطه في إضرام النار عمدا في الشاحنة المحملة بالتبن لدوافع مجهولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في كونه عمد إلى رمي عقب سيجارة على حمولة الشاحنة من التبن؛ وذلك أثناء مرورها وسط بلدية غفساي لدوافع لازالت غير معروفة.

وتمت السيطرة على هذا الحريق بعد أن تمكن سائق الشاحنة المذكورة من التخلص من حمولتها من التبن المشتعل على طول الشارع، والوصول بها إلى ورشة لغسل السيارات، حيث تم ضخ المياه عليها قبل أن تلتهمها النيران.

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