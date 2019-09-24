جثة سبعيني تستنفر مصالح الدرك بجماعة آسجن‬

هسبريس من وزان

باشرت عناصر من الدرك الملكي بقيادة بريكشة، بإقليم وزان، تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثة شيخ مسن بعدما فاحت منها رائحة كريهة وسط أحد المنازل بدوار بلعوان، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة آسجن.

ووفق مصادر هسبريس فإن المفارق للحياة رجل سبعيني، وجد جثة هامدة لا تحمل أي آثار عنف أو كدمات، مشيرة إلى انبعاث روائح كريهة منها، ما يؤكد أن المعني بالأمر توفي قبل يومين أو ثلاثة.

وانتقلت العناصر الدركية والسلطات المحلية إلى مكان الواقعة من أجل التحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.

جثمان الهالك جرى إيداعه مستودع الأموات الجماعي بمدينة وزان، في انتظار إحالته على مصلحة الطب الشرعي، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.