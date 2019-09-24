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الرئيسية | حوادث | وفاة شخص رهن الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة

وفاة شخص رهن الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة

وفاة شخص رهن الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 11:13

توفي شخص، كان موضوعا رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة بأمر من النيابة العامة، بعد وعكة صحية ألمت به.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن الموقوف من أجل شيك بدون رصيد انتابته أزمة صحية، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى على متن سيارة للإسعاف، حيث وافته المنية.

وقد تم إيداع جثة المتوفى بقسم الأموات في المستشفى، رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، في حين عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بإجراء بحث قضائي حول ظروف وملابسات هذه القضية.

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