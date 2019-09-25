24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)

  2. مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)

  3. أزمة "البام" .. بنشماش يطلق "الفرصة الأخيرة" (5.00)

  4. الزفزافي من داخل السجن: "الأولتراس" تصنع الحرية (5.00)

  5. عبد الله القادري يفارق الحياة بعمر يناهز 83 عاما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة العيون توقف شخصين بسبب اقتراف سرقات

شرطة العيون توقف شخصين بسبب اقتراف سرقات

شرطة العيون توقف شخصين بسبب اقتراف سرقات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:23

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن ولاية أمن العيون كانت قد توصلت، الأحد الماضي، بشكاية من سائقين يتهمان المشتبه فيهما بتعريضهما للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض في ساعة متأخرة من الليل، استهدفت مبالغ مالية وهواتف محمولة.

الأبحاث والتحريات المفعّلة من طرف الشرطة القضائية، يقول البلاغ الأمني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 24 و30 سنة، بحي الوحدة بمدينة العيون.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.