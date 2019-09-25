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كُتّاب وآراء
شرطة العيون توقف شخصين بسبب اقتراف سرقات
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العيون شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن ولاية أمن العيون كانت قد توصلت، الأحد الماضي، بشكاية من سائقين يتهمان المشتبه فيهما بتعريضهما للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض في ساعة متأخرة من الليل، استهدفت مبالغ مالية وهواتف محمولة.
الأبحاث والتحريات المفعّلة من طرف الشرطة القضائية، يقول البلاغ الأمني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 24 و30 سنة، بحي الوحدة بمدينة العيون.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.