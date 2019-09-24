اغتصاب عجوز يصدم قرية ابا محمد ناحية تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

تعرضت عجوز، تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، للاغتصاب، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، من طرف شاب جار لها، وذلك بعد أن داهم بيتها الطيني الكائن بحي بوطهرات التابع لبلدية قري ابا محمد في إقليم تاونات.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه، الذي يوجد في عقده الثالث ومن ذوي السوابق القضائية، لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته في حق جارته المسنة، التي تعيش لوحدها، مخلفا وراءه الضحية في حالة نفسية وصحية صعبة، وذلك قبل أن يتجمهر الجيران أمام بيتها بعد سماعهم لنداء استغاثتها.

وفي تصريحات أدلت بها لفعاليات حقوقية شاركت في وقفة احتجاجية عفوية أمام بيتها، أكدت الضحية أنها تفاجأت بالمعتدي عليها يهاجم بيتها قبل إقدامه على اغتصابها بطرق شاذة، وذلك بعد أن تمكن من تكميم فمها، مهددا إياها بواسطة سلاح أبيض وضعه تحت إبطها.

وانتقلت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية قرية ابا محمد إلى بيت الضحية، واستمعت لأقوالها، ولتصريحات بعض الشهود في هذه القضية، كما مسحت مسرح الجريمة ورفعت منه ما قالت مصادر هسبريس قطعة قماش يرجح أنها تحتوي على سائل منوي خلفه المشتبه فيه وراءه بعد اقترافه لهذا الاعتداء.