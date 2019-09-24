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كُتّاب وآراء
اغتصاب عجوز يصدم قرية ابا محمد ناحية تاونات
تعرضت عجوز، تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، للاغتصاب، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، من طرف شاب جار لها، وذلك بعد أن داهم بيتها الطيني الكائن بحي بوطهرات التابع لبلدية قري ابا محمد في إقليم تاونات.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه، الذي يوجد في عقده الثالث ومن ذوي السوابق القضائية، لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته في حق جارته المسنة، التي تعيش لوحدها، مخلفا وراءه الضحية في حالة نفسية وصحية صعبة، وذلك قبل أن يتجمهر الجيران أمام بيتها بعد سماعهم لنداء استغاثتها.
وفي تصريحات أدلت بها لفعاليات حقوقية شاركت في وقفة احتجاجية عفوية أمام بيتها، أكدت الضحية أنها تفاجأت بالمعتدي عليها يهاجم بيتها قبل إقدامه على اغتصابها بطرق شاذة، وذلك بعد أن تمكن من تكميم فمها، مهددا إياها بواسطة سلاح أبيض وضعه تحت إبطها.
وانتقلت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية قرية ابا محمد إلى بيت الضحية، واستمعت لأقوالها، ولتصريحات بعض الشهود في هذه القضية، كما مسحت مسرح الجريمة ورفعت منه ما قالت مصادر هسبريس قطعة قماش يرجح أنها تحتوي على سائل منوي خلفه المشتبه فيه وراءه بعد اقترافه لهذا الاعتداء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
حسبي الله ونعم الوكيل
ماذا جرى في هذه الدنيا؟ لماذا اصبحنا نسمع ونقرأ كل يوم بل كل ساعة مثل هذه الأحداث التي تقزز ويندى لها الجبين؟ اين احترام الكبير والعطف عليه واحترام الجار الذي أوصى به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أين ديننا الإسلامي الذي ندعي اننا ننتمي إليه؟ يا رب رحمتك وعطفك علينا لقد سئمنا من سماع هذه الجرائم البشعة، هذا المجرم يستحق الحكم عليه بالإعدام لكي يسير عبرة لمن لا يعتبر. شكرا هيسبريس
لطفك ياالله
1-فقر الضحية و سكنها في بيت طيني لا يوفر أدنى حماية لها.
2-الجاني من ذوي السوابق العدلية أي أن العقوبة الحبسية لم تحقق له لا تهذيبا و لا إصلاحا.
و حتما لن تحظى الضحية بأية مساعدة طبية و نفسية مما سيجعل أيامها معدودة و سيلقى القبض على الجاني و سيودع السجن لشهور ثم يخرج بعدها ليمارس همجته على ضحية أخرى و هكذا دواليك.
و سنعود لنكتب تعليقا آخر كما كتبنا عشرات قبله في قضايا مشابهة...
إنه الجحيم على الارض.
اللهم الطف.