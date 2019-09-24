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الرئيسية | حوادث | اغتصاب عجوز يصدم قرية ابا محمد ناحية تاونات

اغتصاب عجوز يصدم قرية ابا محمد ناحية تاونات

اغتصاب عجوز يصدم قرية ابا محمد ناحية تاونات
رشيد الكويرتي من تاونات
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:05

تعرضت عجوز، تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، للاغتصاب، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، من طرف شاب جار لها، وذلك بعد أن داهم بيتها الطيني الكائن بحي بوطهرات التابع لبلدية قري ابا محمد في إقليم تاونات.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه، الذي يوجد في عقده الثالث ومن ذوي السوابق القضائية، لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته في حق جارته المسنة، التي تعيش لوحدها، مخلفا وراءه الضحية في حالة نفسية وصحية صعبة، وذلك قبل أن يتجمهر الجيران أمام بيتها بعد سماعهم لنداء استغاثتها.

وفي تصريحات أدلت بها لفعاليات حقوقية شاركت في وقفة احتجاجية عفوية أمام بيتها، أكدت الضحية أنها تفاجأت بالمعتدي عليها يهاجم بيتها قبل إقدامه على اغتصابها بطرق شاذة، وذلك بعد أن تمكن من تكميم فمها، مهددا إياها بواسطة سلاح أبيض وضعه تحت إبطها.

وانتقلت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية قرية ابا محمد إلى بيت الضحية، واستمعت لأقوالها، ولتصريحات بعض الشهود في هذه القضية، كما مسحت مسرح الجريمة ورفعت منه ما قالت مصادر هسبريس قطعة قماش يرجح أنها تحتوي على سائل منوي خلفه المشتبه فيه وراءه بعد اقترافه لهذا الاعتداء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - إنتهى الكلام الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:20
لاحول ولاقوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل
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2 - sam الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:21
يلزمه سجن مدى الحيات والصلاة والسلام .....................
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26
3 - فتيحة الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:24
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
ماذا جرى في هذه الدنيا؟ لماذا اصبحنا نسمع ونقرأ كل يوم بل كل ساعة مثل هذه الأحداث التي تقزز ويندى لها الجبين؟ اين احترام الكبير والعطف عليه واحترام الجار الذي أوصى به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أين ديننا الإسلامي الذي ندعي اننا ننتمي إليه؟ يا رب رحمتك وعطفك علينا لقد سئمنا من سماع هذه الجرائم البشعة، هذا المجرم يستحق الحكم عليه بالإعدام لكي يسير عبرة لمن لا يعتبر. شكرا هيسبريس
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30
4 - غيور على وطنه الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:26
لاحول ولاقوة الابالله العضيم لايكاد يمر يوم حتى تسمع الف حكاية وحكاية هذا اغتصب احد محارمه اوجيرانه وهذا شرمل تلك وذاك وووو....
لطفك ياالله
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17
5 - azgza aglmam الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:27
حسبنا الله ونعم الوكيل. عجوز تغتصب. إن الإعدام قليل على هذا المجرم.
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24
6 - medmod الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:31
وجب معاقبة هذا الوحش الضال معاقبة شديدة لا تقل عن 30 سنة سجنا . ليكون عبرة لمن سولت له عقريته اقراف مثل هذه الافعال الذنيءة جدا .
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7 - kamal الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:33
لا حول و لا قوة إلا بالله شباب ضائع في هذا المستنقع لا يفرق بين المنكر و المعروف إمرأة في سن جدته لم يرحمها فماذا تنتظر منه و من أمثاله (جيل قمش ما يحشم ما يرمش)
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8 - بشيري الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:34
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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9 - غيور على بلدي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:41
انها لمأساة كبيرة حينما نسمع مثل هذه الجرائم اوصل بنا الحد الى كل هذا و نحن في بلد مسلم قسما بالله ان لم تكن هناك ساحة تسمى بساحة الاعدامات بعد صلاة الجمعة تنفد فيها حالة او حالتين تكون عبرة لمن سولت له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم لتفشت فينا مصائب لا يعلمها الا الله.دهب الوازع الديني و الاخلاقي و الانساني و حسبنا الله و نعم الوكيل
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10 - بدون تعليق الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:41
لا أستطيع قول أكثر من لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ، حسبنا الله و نعم الوكيل ، حسبنا الله و نعم الوكيل ، حسبنا الله و نعم الوكيل.
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11 - الديستوبيا الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:41
هناك خلاصتين يمكن اسنباطها من هذا المشهد الجحيمي :
1-فقر الضحية و سكنها في بيت طيني لا يوفر أدنى حماية لها.
2-الجاني من ذوي السوابق العدلية أي أن العقوبة الحبسية لم تحقق له لا تهذيبا و لا إصلاحا.
و حتما لن تحظى الضحية بأية مساعدة طبية و نفسية مما سيجعل أيامها معدودة و سيلقى القبض على الجاني و سيودع السجن لشهور ثم يخرج بعدها ليمارس همجته على ضحية أخرى و هكذا دواليك.
و سنعود لنكتب تعليقا آخر كما كتبنا عشرات قبله في قضايا مشابهة...
إنه الجحيم على الارض.
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12 - اللهم إنا نسألك اللطف الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:42
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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13 - ماريا الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:43
حسبها الله ونعم الوكيل. حسبها الله ونعم الوكيل. ماذ يجري في هذا البلد. لم يصبح فيه لا امن ولاايمان.الا من رحم ربه. لم نعد نسمع اي خبر يشرح الصدر. كل يوم الكوارث والمصائب والجرائم.
اللهم الطف.
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14 - كمال الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:43
هذا ماخصوش الدرك الملكي هذا خاصو القبعات الزرق ألي يحققوا معاه...
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15 - حميد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:44
حسبنا الله ونعم الوكيل .والله علامات الساعة .كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس.قتل ضرب وجرح واغتصاب العجزة والاطفال حتى المراءة العجوز لم يسلموا. خفنا غير ينزل علينا الله بغضبو الشديد.لانه غايجمع القبيح والمليح.ربنا لاتهلكنا بما فعل السفاء الكفرة.والمشكل حتى الاحكام القضاءية لاتشفي الغليل هده هي الطامة الكبرى
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16 - مجهول الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:45
هذا شخص مريض نفسي الاعدام قليل في حقه
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17 - مواطنة حرة الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:45
بلا متساءلو علا سبب هد المعاصي و الجراؤم ليكتارو.حت السبب باين وهو ان بنادم ولا بعيد على الدين وعلامات الساعة هادي.كولشي ولا واضح.حت هدشي بزاف ولا القتل على اتفه حاجة عااادي والفضايح والحشمة نقارضت وحتى حاجة مبقات كتفرح.
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