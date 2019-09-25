24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- الأكاديمي الودغيري يسائل "القاموسيّة العربية الحديثة" في كتاب جديد
- حافلات جامعية تتحول إلى "صهاريج مياه" في تعز
- شباب ينشرون "كتابا أبيَض" لإصلاح أحوال العاصمة الاقتصادية
- عندما خرّب إسرائيليون نصباً تذكاريًا للملك محمد الخامس في "عسقلان"
مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)
مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)
- هذه تفاصيل تسع ساعات من محاكمة الصحافية هاجر الريسوني - (85)
- وزارة الصحة تُحَمل ثلاثة أطر طبية مسؤولية وفاة حامل بالعرائش - (61)
- قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك - (60)
- مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب - (56)
- الجامعي: "تقارير جطو والجواهري" دليل أزمة .. والأحزاب "خاوية" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سائق "تاكسي" يقتل سارقا دهسا في آيت ملول
لقي سائق دراجة نارية، خلال الساعات الأولى من اليوم، مصرعه، بعد أن عمد سائق سيارة أجرة إلى دهس الدراجة التي كان على متنها الهالك ومرافق له، على إثر تعريضه لسرقة ما بحوزته تحت التهديد بسلاح أبيض.
ووفقا لشهود عيان، فإن الواقعة، التي شهدها حي "أزرو" بمدينة آيت ملول ضواحي إنزكان، استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان وعملت على توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات وسائق سيارة الأجرة إلى مستشفى إنزكان لتلقي العلاجات، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مرافق سائق الدراجة النارية كان قد قصد المستشفى ذاته من أجل تلقي العلاجات اللازمة، على إثر تعرضه لجروح نتيجة عملية الدهس، إذ تمكّن سائق سيارة الأجرة من التعرف عليه، ليتم وضعه تحت المراقبة الأمنية بالمستشفى.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف مقتل سائق الدراجة، بالاستماع إلى مرافقه وسائق التاكسي، قبل تقديمهما أمام أنظار العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ضحية سرقة يقتل السارق، عملية لا يقبلها شرع ولا قانون وضعي في أي بلد.
يعني مصداقية السلطة ووجود الدولة غابت من حساب المواطن فيما يتعلق بحياته اليومية وأمنه !!
البلد يتجه نحو المجهول !!