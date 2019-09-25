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الرئيسية | حوادث | سائق "تاكسي" يقتل سارقا دهسا في آيت ملول

سائق "تاكسي" يقتل سارقا دهسا في آيت ملول

سائق "تاكسي" يقتل سارقا دهسا في آيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 23:20

لقي سائق دراجة نارية، خلال الساعات الأولى من اليوم، مصرعه، بعد أن عمد سائق سيارة أجرة إلى دهس الدراجة التي كان على متنها الهالك ومرافق له، على إثر تعريضه لسرقة ما بحوزته تحت التهديد بسلاح أبيض.

ووفقا لشهود عيان، فإن الواقعة، التي شهدها حي "أزرو" بمدينة آيت ملول ضواحي إنزكان، استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان وعملت على توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات وسائق سيارة الأجرة إلى مستشفى إنزكان لتلقي العلاجات، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مرافق سائق الدراجة النارية كان قد قصد المستشفى ذاته من أجل تلقي العلاجات اللازمة، على إثر تعرضه لجروح نتيجة عملية الدهس، إذ تمكّن سائق سيارة الأجرة من التعرف عليه، ليتم وضعه تحت المراقبة الأمنية بالمستشفى.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف مقتل سائق الدراجة، بالاستماع إلى مرافقه وسائق التاكسي، قبل تقديمهما أمام أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Moumine مؤمن الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 23:39
سائق "تاكسي" يقتل سارقا دهسا في آيت ملول
ضحية سرقة يقتل السارق، عملية لا يقبلها شرع ولا قانون وضعي في أي بلد.
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-11
2 - جاد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 23:46
كان الله في عونك ايها السائق الشريف اللذي يبحث عن الكسب الحلال ولن يلومك احد. أما السارق فلا عذر له لقد أفضى إلى ما قدم من عمل وعبرة لباقي اللصوص. لم يكن ليوم من الايام اي مبرر للسرقة
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19
3 - سلام الصويري الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 23:54
يلاحظ في هذه الواقعة ان المواطن اصبح يحس انه ليس هناك سلطة او قانون يحميه وهذا الضاهرة اصبحت شائعة في مختلف المناطق وان هناك فراغ مهول في عملية الضبط والانضباط يعني ان الدولة تخلت عن الفضاء العمومي وتجاوزتها الاحداث وصار المواطنون يرهقهم انعدام الأمن مما يؤدي الى وقوع حوادث خطيرة !!
يعني مصداقية السلطة ووجود الدولة غابت من حساب المواطن فيما يتعلق بحياته اليومية وأمنه !!
البلد يتجه نحو المجهول !!
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