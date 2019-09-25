سائق "تاكسي" يقتل سارقا دهسا في آيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي سائق دراجة نارية، خلال الساعات الأولى من اليوم، مصرعه، بعد أن عمد سائق سيارة أجرة إلى دهس الدراجة التي كان على متنها الهالك ومرافق له، على إثر تعريضه لسرقة ما بحوزته تحت التهديد بسلاح أبيض.

ووفقا لشهود عيان، فإن الواقعة، التي شهدها حي "أزرو" بمدينة آيت ملول ضواحي إنزكان، استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان وعملت على توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات وسائق سيارة الأجرة إلى مستشفى إنزكان لتلقي العلاجات، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مرافق سائق الدراجة النارية كان قد قصد المستشفى ذاته من أجل تلقي العلاجات اللازمة، على إثر تعرضه لجروح نتيجة عملية الدهس، إذ تمكّن سائق سيارة الأجرة من التعرف عليه، ليتم وضعه تحت المراقبة الأمنية بالمستشفى.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف مقتل سائق الدراجة، بالاستماع إلى مرافقه وسائق التاكسي، قبل تقديمهما أمام أنظار العدالة.