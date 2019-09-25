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كُتّاب وآراء
شرطة طنجة تنهي "مغامرة جانح" في الشارع العام
أفادت ولاية أمن طنجة بأنها تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، يُظهر شخصا بالشارع العام وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير، حيث باشرت بشأنه بحثا أظهر أن المقطع يتعلق بواقعة سبق أن عالجتها مصالح الأمن بمدينة طنجة بتاريخ 20 شتنبر الجاري.
ووفق المصدر ذاته، فإن دورية للشرطة القضائية كانت قد تدخلت بحي فال فلوري بطنجة من أجل توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، الذي يظهر في الشريط، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بحيازة سلاح أبيض بدون سند قانوني وإلحاق خسائر مادية بملك الغير مع السكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام، حيث تبين أيضا أنه يشكل موضوع مذكرة بحث لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة طنجة بعد انتهاء مجريات البحث.