قتيل ومصابون في حادث انقلاب سيارة نواحي كلميم

مصطفى البكار

توفي شخص وأصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة، على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي طانطان والعيون.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون السرعة ورداءة المقطع الطرقي الرابط بين كلميم وطانطان وراء وقوع هذا الحادث المميت.

عناصر الدرك الملكي حلت بالمكان وأشرفت على عملية نقل المصابين نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم، من أجل تلقي العلاجات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ فيما جرى توجيه جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمرفق الصحي ذاته.