سقوط مفاجئ يصرع شخصا غرقا بميناء العيون‬

مصطفى البكار

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، مساء الثلاثاء، جثة شخص أربعيني قضى غرقا بعد سقوطه بشكل مفاجئ بميناء العيون التابع للنفوذ الترابي لجماعة المرسى.

مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أورد أن الهالك، الذي كان قيد حياته عاملا بالميناء سالف الذكر، سقط وسط المياه بعد فقدانه لتوازنه، ليلقى مصرعه على الفور.

وبينما باشرت عناصر الضابطة القضائية التابعة لدائرة أمن المرسى تحقيقاتها الأولية في الحادث، نُقلت الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون قصد إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.