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الرئيسية | حوادث | توقيف شاب بتهمة اغتصاب عجوز بقرية ابا محمد

توقيف شاب بتهمة اغتصاب عجوز بقرية ابا محمد

توقيف شاب بتهمة اغتصاب عجوز بقرية ابا محمد
رشيد الكويرتي من تاونات
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:05

تمكنت وحدة أمنية تابعة لمفوضية الشرطة بقرية ابا محمد بإقليم تاونات، مساء اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بشاب، كان في حالة فرار، يشتبه في تورطه في اقتحام منزل عجوز كائن بدوار بوطهرات ببلدية قرية ابا محمد، مساء أمس الاثنين، واغتصابها بطرق شاذة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد تم اقتفاء أثر المشتبه فيه (ب.س)، والبالغ من العمر 21 سنة، قبل توقيفه، بعد مطاردته بأحراش متواجدة ضواحي بلدية قرية ابا محمد على الطريق المؤدية نحو مدينة تاونات.

وكانت عناصر أمن قرية ابا محمد قد انتقلت، ليلة أمس الاثنين، إلى منزل الضحية التي تعيش لوحدها ببيت طيني مجاور لمنزل عائلة المشتبه فيه، حيث استمعت لأقوالها ولتصريحات بعض الشهود في هذه القضية. كما قامت بحجز سروال العجوز الملطخ بما يرجح أنه سائل منوي يعود إلى مقترف هذه الجريمة.

وقد وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، لأجل البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - والمصيبة الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:21
حسبي الله ونعم الوكيل
يجب عليه أن يرجم بالحجارة حتى الموت، حتى العجزة لم تسلم من هاءلاء المجرمين يالطيف
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49
2 - الجابري الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:21
كما قامت بحجز سروال العجوز الملطخ بما يرجح أنه سائل منوي يعود إلى مقترف هذه الجريمة.
جملة تنهار من هولها الجبال و تتصدع لها الضخور .....
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3 - إمرأة الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:27
الإعدام لهذا المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل
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53
4 - ahmed الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:33
في مثل هذه الحالات يجب محاكمته بالاعدام شنقا امام الملأ ولا رأفة به اسوة لامثاله
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39
5 - عجوز الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:36
اطلب الإعدام لهدا الحيوان لأن السجن لن يغير شيء
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47
6 - لشهب الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:42
هاد النوع يستحق الإخصاء السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة...و بدون عفو ملكي....
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33
7 - سوء التربية الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:43
منذ أن كان الإنسان وهذه الأحداث ترافقه ولا ينظر لاسبابها لتخطيها ومعالجتها فقط هو موجود ليزيد الطين بلة بالعقاب ويبقى الحال ممدد من حادث لآخر والعالم يعج بانحراف أساسه نفسي ولا حياة لمن تنادي.
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2
8 - حميد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:44
هدا ما خاصوش غير الحبس . خاصو الحبس و الإخصاء ليكون عبرة
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4
9 - قروي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:45
القرية ما تنتج القر .والقر أما بارد جدا او ساخن جدا.معظم الشباب و الشابات في المغرب اصبح مشكل الرعب عندهم هو الجنس.هناك من يشتري كل شيء وًهناك من لا يجد شيء فينفجر حتى يصبح عرضة للأخبار و الالسن.البعض يشجع على العلاقات الرضاءية و تشر الفساد و عدم تزويج القاصر و الاخر يريد الاصلاح و تطبيق قانون غير نفعي ابدا.ما ذنب العجوز و ما ذنب الأحمق المراهق المكبوت .اصبحنا في مفترق الطرق منذ إطلاق قوانين اصلاح شان المرأة وخروجها عن النصوص.
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10 - Le sage au MAROC الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:45
تحية أخوية و وطنية لرجال الأمن اللذين ألقوا القبض على الحيوان الذي يستحق الإعدام.
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11 - سعيد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:47
نطالب بإعدام هدا الوحش لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل
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12 - زهير الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:51
نعيش وسط كائنات وجوههم بشر وداخلهم حيوان!! او الدليل، يخربون و يصايبوا الأزبال في الأماكن العامة، او عندهم عادي ماسايقين خبار
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13 - من روما الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 21:58
عش نهار تسمع خبار كترت هذه الأيام الجرائم هناك اغتصاب قتل صرقة ولا من يحرك ساكنا كأننا نعيش مع قوم من كوكب آخر تم يأتينا الإعلام المزيف ألقت الشرطة على عصابة تتكون من تلاتة أفراد أهل تلاتة أفراد لديهم أجنحة يرتكبون الجرائم في جميع المدن لكن كما يقولون ان كنت تعيش في المغرب فلا تستغرب
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14 - rachida الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 22:01
حسبنا الله ونعم الوكيل يجب اعدامه في الشارع العام حتى يكون عبرة. اللهم هذا منكر اللهم الطف بعبادك.
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