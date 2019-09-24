توقيف شاب بتهمة اغتصاب عجوز بقرية ابا محمد

رشيد الكويرتي من تاونات

تمكنت وحدة أمنية تابعة لمفوضية الشرطة بقرية ابا محمد بإقليم تاونات، مساء اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بشاب، كان في حالة فرار، يشتبه في تورطه في اقتحام منزل عجوز كائن بدوار بوطهرات ببلدية قرية ابا محمد، مساء أمس الاثنين، واغتصابها بطرق شاذة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد تم اقتفاء أثر المشتبه فيه (ب.س)، والبالغ من العمر 21 سنة، قبل توقيفه، بعد مطاردته بأحراش متواجدة ضواحي بلدية قرية ابا محمد على الطريق المؤدية نحو مدينة تاونات.

وكانت عناصر أمن قرية ابا محمد قد انتقلت، ليلة أمس الاثنين، إلى منزل الضحية التي تعيش لوحدها ببيت طيني مجاور لمنزل عائلة المشتبه فيه، حيث استمعت لأقوالها ولتصريحات بعض الشهود في هذه القضية. كما قامت بحجز سروال العجوز الملطخ بما يرجح أنه سائل منوي يعود إلى مقترف هذه الجريمة.

وقد وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، لأجل البحث.