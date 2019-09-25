24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما خرّب إسرائيليون نصباً تذكاريًا للملك محمد الخامس في "عسقلان"
- مشروع "قانون النقابات" يفتح صداما جديدا بين الحكومة ومركزيات
- الإدارة الضريبية والملزم ..
- مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة
- "التجاري وفا بنك" يتعهد بدعم المقاولات الصغرى
مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)
مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)
- هذه تفاصيل تسع ساعات من محاكمة الصحافية هاجر الريسوني - (85)
- وزارة الصحة تُحَمل ثلاثة أطر طبية مسؤولية وفاة حامل بالعرائش - (66)
- قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك - (61)
- مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب - (60)
- الجامعي: "تقارير جطو والجواهري" دليل أزمة .. والأحزاب "خاوية" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البحرية الإسبانية تحبط محاولتي هجرة عبر سبتة
اعترضت دورية للحرس المدني الإسباني، الثلاثاء، قاربا مطاطيا بمحرك وعلى متنه تسعة عشر مرشحا للهجرة السرية، ينحدرون من شمال المغرب، بعرض البحر قبالة سبتة المحتلة.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" فإن القارب أبحر من منطقة "بينزو" المطلة على قرية بليونش، صباحا، مضيفة أن البحرية الإسبانية التابعة للحرس المدني أوقفت تسعة عشر شخصا كانوا على متنه، بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة.
الصحيفة ذاتها ذكرت أن الموقوفين جرى نقلهم إلى ميناء الثغر المحتل، حيث تم تسليمهم لعناصر الشرطة، لاستكمال إجراءات ترحيلهم، تنفيذا للاتفاقية السارية بين البلدين.
وفي عملية موازية، تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، مساء اليوم، من توقيف مواطن إسباني، مقيم بسبتة، ينحدر من أصل مغربي، بعدما كان يستعد للإبحار نحو إسبانيا، في قارب في ملكيته، وعلى متنه ثلاثة مغاربة، من منطقة "باهية الشمالية"، حسب ما ذكرته الصحيفة المحلية ذاتها.