البحرية الإسبانية تحبط محاولتي هجرة عبر سبتة

جمال سماحي من تطوان

اعترضت دورية للحرس المدني الإسباني، الثلاثاء، قاربا مطاطيا بمحرك وعلى متنه تسعة عشر مرشحا للهجرة السرية، ينحدرون من شمال المغرب، بعرض البحر قبالة سبتة المحتلة.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" فإن القارب أبحر من منطقة "بينزو" المطلة على قرية بليونش، صباحا، مضيفة أن البحرية الإسبانية التابعة للحرس المدني أوقفت تسعة عشر شخصا كانوا على متنه، بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة.

الصحيفة ذاتها ذكرت أن الموقوفين جرى نقلهم إلى ميناء الثغر المحتل، حيث تم تسليمهم لعناصر الشرطة، لاستكمال إجراءات ترحيلهم، تنفيذا للاتفاقية السارية بين البلدين.

وفي عملية موازية، تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، مساء اليوم، من توقيف مواطن إسباني، مقيم بسبتة، ينحدر من أصل مغربي، بعدما كان يستعد للإبحار نحو إسبانيا، في قارب في ملكيته، وعلى متنه ثلاثة مغاربة، من منطقة "باهية الشمالية"، حسب ما ذكرته الصحيفة المحلية ذاتها.