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الرئيسية | حوادث | حملات تمشيطية تطيح بـ 19 مشتبها فيه بتنغير

حملات تمشيطية تطيح بـ 19 مشتبها فيه بتنغير

حملات تمشيطية تطيح بـ 19 مشتبها فيه بتنغير
هسبريس من تنغير
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 07:37

أسفرت الحملات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، في أسبوعين، عن توقيف مجموعة من المتورطين في ارتكاب جنح وأفعال إجرامية مختلفة.

الحملات التي باشرتها المصالح الأمنية ذاتها مكنت من توقيف 19 شخصا من أجل أفعال إجرامية مختلفة، من بينها السرقة الموصوفة، وهمت شخصا واحدا، والسرقة العادية، وهمت ثلاثة أشخاص، وقضايا العنف، وهمت أربعة أشخاص؛ فيما تم توقيف 11 متورطا في قضايا المخدرات.

التوقيفات المذكورة جاءت نتيجة الحملات التطهيرية التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة للحد من الجريمة بكل أشكالها، في إطار استباقي، لتوقيف عدد من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وتقديمهم أمام العدالة من أجل المنسوب إليهم.

وذكر مصدر أمني أن هذه الحملات التطهيرية همت النقط السوداء بالمدينة، والمناطق التي يقصدها المنحرفون وأصحاب السوابق العدلية، مشيرا إلى أن هذه الحملات التي باشرتها المصالح الأمنية مستمرة للحد من جميع أشكال الجريمة وتوقيف المتورطين في قضايا مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع الموقوفين تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة، فيما لازال البحث جاريا لتوقيف مشتبه فيهم متورطين في ملفات جنحية كانت أو جنائية، من أجل تطهير المدينة، وزاد أن "الساكنة استحسنت هذه الحملات التي تباشرها المصالح الأمنية، خصوصا في الليل".

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