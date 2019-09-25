إيقاف 22 شخصا على هامش لقاء الوداد والجيش

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، خلال التحضير للمباراة التي جمعت بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي ونادي الجيش الملكي، مساء أمس الثلاثاء، قامت بتوقيف 22 شخصا، من بينهم خمسة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة شهب نارية اصطناعية وأسلحة بيضاء بدون سند مشروع وفي ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين وسلامة المنشآت الرياضية.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أورد أنه تم توقيف المشتبه فيهم على متن أربع سيارات خاصة وبحوزتهم 21 شهابا ناريا، وسكين من الحجم الكبير، علاوة على كميات كبيرة من الحجارة والقنينات الزجاجية الفارغة والعصي التي كانوا يحاولون تسريبها إلى داخل الملعب الذي يحتضن المباراة.

وقد تم إيداع جميع الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، يقول البلاغ، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك على خلفية البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الأشخاص الموقوفين.

وذكر المصدر نفسه أن ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد وضعت مجموعة من الترتيبات الأمنية في محيط الملعب الذي احتضن المباراة، كما عززت دوريات الشرطة ونقط المراقبة الأمنية في جميع منافذ المدينة، وذلك ضمانا للأجواء الملائمة لإجراء المباراة من جهة، وتفاديا لتسجيل أية حوادث مرتبطة بالشغب الرياضي داخل الملعب من جهة ثانية.