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الرئيسية | حوادث | إيقاف 22 شخصا على هامش لقاء الوداد والجيش

إيقاف 22 شخصا على هامش لقاء الوداد والجيش

إيقاف 22 شخصا على هامش لقاء الوداد والجيش
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:45

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، خلال التحضير للمباراة التي جمعت بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي ونادي الجيش الملكي، مساء أمس الثلاثاء، قامت بتوقيف 22 شخصا، من بينهم خمسة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة شهب نارية اصطناعية وأسلحة بيضاء بدون سند مشروع وفي ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين وسلامة المنشآت الرياضية.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أورد أنه تم توقيف المشتبه فيهم على متن أربع سيارات خاصة وبحوزتهم 21 شهابا ناريا، وسكين من الحجم الكبير، علاوة على كميات كبيرة من الحجارة والقنينات الزجاجية الفارغة والعصي التي كانوا يحاولون تسريبها إلى داخل الملعب الذي يحتضن المباراة.

وقد تم إيداع جميع الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، يقول البلاغ، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك على خلفية البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الأشخاص الموقوفين.

وذكر المصدر نفسه أن ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد وضعت مجموعة من الترتيبات الأمنية في محيط الملعب الذي احتضن المباراة، كما عززت دوريات الشرطة ونقط المراقبة الأمنية في جميع منافذ المدينة، وذلك ضمانا للأجواء الملائمة لإجراء المباراة من جهة، وتفاديا لتسجيل أية حوادث مرتبطة بالشغب الرياضي داخل الملعب من جهة ثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - nabil الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:59
لقد واكبت عن بعد ايقاف تلك المجموعة من المراهقين، رجال الامن (اظنهم درك ) حاولوا السيطرة على الوضع خلال فترة التوقيف خصوصا انهم كانوا متوقفين على جانب مذخل الطريق السريع المؤدي لسيدي معروف مقابل محطات البنزين هناك. السيارات تمر سريعا و هؤلاء الشبان يهتفون بشعاراتهم البئيسة خالقين جوا متوترا. تحية للساهرين على الامن
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27
2 - issam الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:08
الحرب هادي ماشي الكورة نحن بعيدين كل البعد عن كورة القدم
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22
3 - femme marocaine الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:11
لو رأيتم منظر السيارات (من فوق قنطرة تمارة) التي حملت المشجعين في الطريق السيار لخجلتم من ذلك المنظر، عصي و ملثمون و حجارة...لا أفهم لماذا لم يتدخل الدرك لايقاف السيارات التي كانت تحمل المشجعين في اسطحها أو في اطارها الخلفي
مهزلة ...خجلت عندما سألني ابني ذي التسع سنوات لماذا يفعلون هذا؟ للأسف هذا هو بلدنا...
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12
4 - منع الاستيراد هو الحل الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:16
تفاديا لاشعال الشهب النارية داخل الملاعب مع ما يخلفه من اختناقات و اصابات و حروق وجب على الحكومة منع منعا تاما استيراد و توزيع الشهب.
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5
5 - عباس فريد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:21
في الحقيقة اذا كانت هناك دولة قائمة يجب عليها الغاء الكرة وتحويل الملايير المهدرة عليها لاصلاح المستشفيات وتدعيم التعليم العمومي ومحاربة الفقر والبطالة وتحرير الكرة للخواص !!فالدولة تخلت عن التعليم والصحة وهما قطاعان حيويان ولماذا لا ترفع يدها عن الكرة ؟؟ انه العبث وتستمر الماسي وتتجاهل السلطة لان هدفها هو التنويم والتخدير وليس الصحة والتعليم !!!
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17
6 - سليم الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:29
كرة القدم ليست هكذا في دول العالم إلا في المغرب الله يحفظ وصافي
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5
7 - doudou الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:51
يجب اغلاق الملاعب. وتحويلها الى. حقول العلف لاطعام البقر. البقر. ينتج الحليب والاجبان بينما كحل الراس يخرب و يدمر ويستهلك
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6
8 - مروان لندن طانطان درب السلطان الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 15:05
كانت الكرة مني كانت التلفزة كتبدا تال 6 لعشييا ، كان العالم الرياضي لثنين بليل ، او ما يدوزو الملخصات تاتسخف باسبوع الفرس ( احمد الطويل ) و القولف دار السلام ، او كانت الى لعبات الرجا فلعيون معا شباب المسيرة ماكي وصلو الملخص تا الاربعاء ، كان يجي فكار الغزالة ، و كان التعليق ديال قائمة بلعوشي ، كنا نمشيو لتيران و شاداك الخلعة عمن كونطرول ديال الطوبيس ، اوما الى شفتي بوليسي كترجع لداركوم ، اما دابا ، بنادم دصر او ما بقاش مربي ( مشي الجميع طبعا ، و لكن الاغلبية ) مني ولا الحبس سميتو سويسرا او هولندا ، ما بقا مايتقال
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